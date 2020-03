Erdogan: Euroopa peab toetama Türgi lahendusi Süürias

"Kui Euroopa riigid tahavad probleemi lahendada, peavad nad toetama Türgi jõupingutusi poliitiliste ja humanitaarlahenduste saavutamiseks Süürias," lausus Erdogan televisioonis.

"Kõik Euroopa riigid, kes sulevad täna oma piirid põgenikele, püüdes neid pekstes ja paate uputades, tegelikult isegi nende pihta tulistades tagasi tõrjuda, tallavad jalge alla inimõiguste ülddeklaratsiooni," lausus ta Ankaras.

Pärast enam kui 30 Türgi sõduri surma Süüria valitsusvägede tules läinud nädalal Idlibis avas Türgi oma piirid Euroopasse suunduvatele migrantidele ja põgenikele.

Türgi võõrustab umbes 3,6 miljonit Süüria põgenikku ja palju teisi migrante riikidest nagu Afganistan, kes kasutavad Türgit transiitriigina Euroopasse.

Ankara kardab järjekordset suurt rändelainet, kui viimane mässuliste kants Idlib Süüria valitsusvägede kätte langeb.

Türgi-Kreeka piirile on kogunenud Erdogani avalduse järel tuhanded põgenikud, kes seal aeg-ajalt Kreeka politsei ja piirivalvega kähmlevad.

Erdogan kritiseeris Kreeka reaktsiooni, öeldes: "Kreeklased, kes on valmis kasutama ükskõik mis vahendeid, et takistada põgenikel nende riiki sisenemast, isegi uputades neid või tappes lahingmoonaga, nad ei peaks unustama, et nad võivad ühel heal päeval sarnast halastust vajada."

Türgi teatas nädalavahetusel operatsiooni Kevadkilp alustamisest Venemaa toetatava Süüria režiimi vastu pärast enam kui 50 Türgi sõduri tapmist viimastel nädalatel Idlibis.

Erdogan sõidab neljapäeval Moskvasse kõnelustele Vene presidendi Vladimir Putiniga, kus ta loodab saavutada kestva relvarahu ja turvatsooni rajamise.

Türgi soovib tõrjuda režiimiväed tagasi aladele, mis olid kokku lepitud Ankara ja Moskva vahel 2018. aastal, pärast mida loodi Idlibis 12 Türgi vaatlusposti.

Süüria režiimi mürsutules hukkus kaks Türgi sõdurit

Süüria režiimi mürsutules riigi loodeosas Idlibi piirkonnas sai surma kaks Türgi sõdurit, teatas kolmapäeval Türgi kaitseministeerium.

Veel kuus sõdurit sai rünnakus haavata, märkis ministeerium, lisades, et Türgi väed vastasid rünnakuga režiimi sihtmärkide pihta.

Moskva: Türgi on saatnud Süüriasse Idlibi umbes diviisi suurused jõud

Türgi on rikkunud rahvusvahelist õigust ja saatnud Süüria Idlibi piirkonda umbes diviisi suurused jõud, teatas Vene kaitseministeerium kolmapäeval.

"Keegi ei pane Läänes tähele Türgi poole tegevust, mis on rahvusvahelist õigust rikkudes saatnud Süüria Idlibi mehhaniseeritud diviisi suuruse ründegrupi, et kõigi vahenditega tagada Sotši kokkulepete täitmine," ütles ministeeirumi kõneisik kindralmajor Igor Konašenkov.

Türgi mehhaniseeritud diviisis võib olla kuni 14 000 sõjaväelast, 250 tanki ja 300 muud soomusmasinat.

Konašenkov süüdistas Türgit ka selles, et ta ei ole täitnud kohustust luua Idlibis demilitariseeritud tsoon.

"Terroristide tugipunktid ja Türgi vaatluspostid, mis paigutati kokkuleppe alusel, on ühinenud," väitis ta.

Konašenkovi sõnul on mürsurünnakud Venemaa Hmeimini õhuväebaasi ja selle ümbruses asuvate tsiviilkogukondade vastu muutunud igapäevaseks.

Türgi hävitaja tulistas Idlibi kohal alla Süüria sõjalennuki

Türgi hävitaja tulistas teisipäeval Loode-Süürias Idlibi provintsi kohal alla režiimivägede sõjalennuki, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus juba kolmandast sellest vahejuhtumist kolme päeva jooksul.

Süüria riiklik uudisteagentuur SANA ütles, et lennukit rünnati.

Kaks Süüria lennukit tulistati alla pühapäeval Türgi operatsioonis Venemaa-toetatud Süüria režiimivägede vastu Idlibis.

Ankara: ööpäevaga tapeti Idlibis üle 300 Süüria sõduri

Läinud ööpäevaga hävitasid Türgi üksused Süüria Idlibi provintsis operatsiooni käigus üle 300 valitsusväelase ja suure hulga sõjatehnikat, edastas Türgi kaitseministeerium teisipäeval.

"Kogu öö käis edukalt operatsioon Spring Shield," seisis teates. "Viimase 24 tunniga hävitati lennuk, droon, kuus tanki, viis haubitsat, kaks õhutõrjesüsteemi, kolm soomukit, viis relvastatud pikappi, kuus lahingumasinat ja moonaladu. Kahjutuks tehti 327 režiimi sõjaväelast."