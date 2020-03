Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg ütles, et koroonaviiruse levik on kasvatanud nõudlust desinfitseerimisvahendite järele kümme korda, kuid seda, et tooted turult täiesti otsa saavad, tema sõnul kartma ei pea.

Timbergi sõnul on nõudlus desinfitseerimisvahendite järele viimastel nädalatel kiiresti kasvanud. "Midagi oli aimata juba aasta alguses, sest koroonaviirusest räägiti juba siis, aga viimastel nädalatel näeme kümnekordset kasvu nõudluses. Meie põhiraskus on nii kiiresti reageerida sellele kõigele," rääkis Timberg "Ringvaates".

Ta kinnitas, et ettevõte on võimeline suurele nõudlusele reageerima. Timbergi sõnul on ettevõte pannud tehase mitmes vahetuses tööle ja toodab iga päev järjest rohkem, et nõudlust täita.

Chemi-Pharmi põhiline turg on meditsiiniasutused nagu haiglad, mitte apteegid. Samas nüüd, kui paljud pakkujad on apteekidest ära kadunud, jõuavad järgmisest nädalast selle firma tooted ka apteekidesse.

Timberg tõdes, et koroonaviiruse mõju tunnetavad ettevõtted üle maailma. Nii peab ka tema hoidma pidevalt silma peal kõigil toorainetel ja tarvikutel, mida tootmiseks vaja.

"Meil on kogu aeg varud olemas olnud ja me ei tahtnud paanikat kütta, aga mures oleme olnud ja me oleme leidnud kohad, kust saame neid juurde," ütles ta, tuues näiteks desovahendite pumbad, mida telliti varem Hiinast. Põhiline tooraine - piiritus - tuleb Rakverest.

Timberg kinnitas, et kuigi desovahendite puudus on lisaks Eestile ka teiste riikide jaevõrgus, siis esmalt tagab ettevõte just Eesti turu vajadused.

"Esimese asjana Eesti, kõik meditsiiniasutused ja haiglad - saagu, mis saab, need me tarnime. Järgmised meie partnerid ka välismaal, kes samamoodi haiglate ja hangetega seotud ja keda me samamoodi ei taha ilma sellest kõigest jätta. Siis alles järgi tulevad jaekaubandus ja kõik muud kliendid. Jõuame ka sellele reageerida," selgitas ta.