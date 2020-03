Koroonaviiruse leviku tõttu on poelettidel populaarseks kaubaks saanud desinfitseerimisained ning tõusnud on ka nende hind. Suurt müügiedu naudib ka Liviko 80-protsendiline viin.

"Oleme seda läbi aastate tootnud ja tõesti, peab tunnistama, et märtsis müüsime seda üheksa korda rohkem kui tavapäraselt," ütles Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi ERR-ile.

Ta lisas, et 80-protsendiline viin on tõhus desovahend, kuid kuna sellele rakendub soolane aktsiis, on ta tavalistest desovahenditest kallim. Nüüd, mil desovahendite hinnad on koroonaohu tõttu samuti tunduvalt tõusnud, on hinnavahe kahanenud.

Vastamaks tarbijate ootustele, tuli ettevõte turule ka 100-milliliitrise pudeliga, mida on lihtsam kaasas kanda.

Seda, et ka ise desovahendite tootmist alustada, pole Liviko kaalunud. Kalvi selgitas, et nad on joogitootja ja ehkki nende suured paagid on piiritust täis, ei ole nad valmis kiirelt ümber lülituma kodukeemia või desoainete tootmisele. Sellel on oma spetsiifika - teistsugused pudelid ja pakendid, mida ettevõttel materjalilaos ei ole ning mille hankimine võtaks defitsiidi tingimustes vähemalt kaks nädalat kuni kuu aega.

"Teine asi, meil ei ole ühtki võimalust denatureerida joogipiiritust. Kuna oleme kõrgete kvaliteedistandarditega joogitootja, siis meil lausa on keemia keelatud, meie tehas ei käitle igasugu riskide vältimiseks mingisugust keemiat, millega denatureerida. Tehases pole ühtki tilka metanooli," sõnas ta.

Kalvi lisas, et desoainete turul on hetkel tõesti tohutu buum ja nõudluse kasv, kuid selle rahuldamisega tegelevad juba paljud ettevõtted ning tema info kohaselt ei tohiks Eestis defitsiiti tekkida või kui tekib, on tegu mõnepäevase ajutise auguga, mis kiiresti lahendatakse.

Livikol Kalvi sõnul tarne- ega tootmisprobleeme ei ole, kuna selles äris on oldud nii kaua ja lepingud piirituse tarnijatega on pikaajalised. Oma sidemete abil on ettevõte aidanud ka desovahendite tootjatel tooret hankida.

Riik pole alkoholitootja poole abi saamiseks pöördunud, kuid riigihaldusminister Jaak Aab on Kalviga viimase sõnul pigem konsultatsiooniks suhelnud, et saada olukorrast ülevaadet. Kui aga peaks tekkima vajadus, et Liviko riigile oma varudega appi tuleks, teeks ettevõte seda juhi sõnul kindlasti.

"Täna tundub, et olukord saadakse kontrolli alla ja liigub paranemise poole. Usun, et desovahendeid peaks haiglates ja eesliinil töötavate inimeste jaoks kindlasti kogu aeg olemas olema. Võib-olla muul turul, näiteks ettevõtetes, kus kellelgi on avastatud nakkus ja tahetakse tööruume desinfitseerima hakata, võib desovahendi hankimisel raskusi tekkida, aga need on vast ajutist laadi," lisas ta.

Rakverest tehase ära kolima pidanud ettevõte paneb selle seal uuesti tööle

Eesti ainuke piiritusetootja Estonian Spirit OÜ lõpetas Rakvere piiritusvabrikus oma tegevuse ja kavatses kogu tootmise kolida ettevõtte teise üksusesse Moe külas, kuid koroonaviiruse leviku tõttu tekkinud piiritusenappus pani nad nüüd plaane muutma.

Ettevõtte ühe omaniku Sven Ivanovi sõnul oli tehase lahtivõtmisega juba alustatud, kuid nüüd tuleb see kiirkorras uuesti tööle panna ja koju saadetud inimesed taas tööle võtta. Esialgu tahtis ettevõte tehase taaskäivitada tuleval nädalal, kuid praeguseks pole selge, millal täpselt see juhtub.

"Ei oska praegu öelda, millal käima läheme. Plaan oli minna järgmisel nädalal, aga seisime päris kaua ja kui mingi jublakas on puudu, siis selle saamine Euroopast on keeruline, tavalise 12 tunni asemel peab ootama mitu päeva või nädalat. Hetkel pole kindlat teadmist, iga päev tegeleme sellega," sõnas ta.

Puudu on veel ka neli-viis töötajat ja Ivanov tõdes, et midagi pole saada ja kedagi pole tööle võtta, kui on vaja midagi keevitada või treida.

"Natuke tuleb Vene aeg meelde, et pead teadma kedagi, kes teab kedagi," kirjeldas ta.

Avatava tehase toodang läheb osaliselt desoainete valmistajaile. Nii paraneks tunduvalt nende tarnekindlus. Ivanovi kinnitusel on juba olemas ka piirituse tootmiseks vajalik tooraine.

"Piirituse saadavus on praegu väga-väga halb," tõdes ta, põhjendades Rakvere vabriku kiirkorras taasavamist. "Need kanalid, mis enne toimisid, ammu enam ei toimi. Kaks nädalat on täielik kriis olnud piiritusega. See näitab ära, et äpiga ei desinfitseeri - riigil peab olma mingi võimekus, et oleks mingi varustatus põhiasjadega. Ja kui mingi jama on, siis piiritus on kõige parem aine, talle ei muutu ükski bakter ega viirus resistentseks."

Kui koroonaviiruse levik ükskord vaibub, siis kavatseb Estonian Spirit oma plaani kogu tootmine Moele kolida ikkagi ellu viia. Praegu pole aga piiritust kuskilt võtta.

"Kui tehas tööle ei lähe, siis piirituse saadavusega on ikka väga kehvasti. Ja mis seal salata, piirituse hind on läinud selliseks, et on mõistlik jälle toota," lausus Ivanov. "Tavapiiritust me pole viimasel viiel aastal väga palju tootnudki tavaviina tegemiseks, ikka ainult geograafilise tähisega viina ja maheviina jaoks. Aga nüüd läheb kaubaks kõik, mis mahub mõiste "piiritus" alla."

Tellimuste järjekord on veel avamata tehasel kolm nädalat ning Ivanovi sõnul on täpselt teada, kellele nad piiritust teevad: olukorras, kus vili on üle mõistuse kallis ja ahju tuleb ajada piltlikult öeldes puhast kulda, ei toodeta midagi igaks juhuks.