Kui keegi arvab, et Soomes enimlevinud käsimüügiravimiks on ibuprofeen, siis ta eksib. Nikotiini sisaldavate preparaatide müük tõusis esikohale juba 2007. aastal, kirjutab Soome ringhääling Yle.

Eelmisel aastal ületas sõltuvust tekitava nikotiini kui ravimi müük 61 miljonit eurot, mis tähendab, et iga soomlane - imikust vanurini - kulutas nikotiiniasendustoodetele keskmiselt 11 eurot aastas. 2000. aastal oli nikotiini sisaldavate preparaatide müügimaht 9 miljonit eurot, 2007. aastal 25 miljonit.

See on ainus ravipreparaat, mida tohib müüa ka mujal kui apteekides. Selliste toodete müüki hakati apteekide kõrval lubama ka toidupoodides juba 2005. aastal, kui peaminster oli Matti Vanhanen. Ravimireformi seda osa põhjendati just väitega, et nikotiiniteraapia aitab inimestel suitsetamisest loobuda.

Ehkki nikotiinipreparaatide müük on viimase 15 aastaga kolmekordistunud, ei ole see vähendanud suitsetamist oodatud määras, tõdeb Yle.

Samas on uus toode sarnaselt varasemale tubakale tekitanud mõnedes tarbijates sõltuvust, Soome uuringute kohaselt on umbes üks protsent nikotiinasendusravimite tarvitajatest sõltuvuses.

Kuigi turul on ka teisi suitsetamisest loobuda aitavaid ravimeid, on nikotiinipreparaadid neist kõige populaarsemad. Näiteks võrreldes retseptiravimiga varekliin müüakse nikotiinipreparaate 23 korda rohkem.

Ning ehkki nikotiiniasendajad käivad ravimiseaduse alla, peab ainult ühte neist konsultatsiooni võimaöldavates apteekides müüma. Kauplustes ja kioskites müüdavad nikotiinitooted on aga erinevat tubakast paigutatud väga nähtavatele kohtadele. Samuti on nende käibemaks 10 protsenti, samas kui tubakatoodetel on see 24 protsenti.

Kui varasemalt osteti nikotiiniasendusena peamiselt seda sisaldavat närimiskummi, siis nüüd on tõusnud uueks menukiks nikotiini sisaldavad imemispadjakesed, märgib Yle. Need sisaldavad 2-4 milligrammi nikotiini grammi kohta, samas kui tavaliste sigarettide nikotoonisisaldus jääb 2 ja 15 milligrammi vahele.

Nüüd on hakanud aga Soome võimudele muret tegema naaberriikides müüdavad nikotiinipadjakesed, mis sisaldavad tavaliselt kuni 50 milligrammi nikotiini, aga saadaval on ka märksa kangemaid - üle 100- ja isegi üle 200-milligrammise nikotiinisisaldusega imemispadjakesi.