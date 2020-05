Nikotiinipadjakesed on ajal, kui tubaka tarvitamist maailmas üha rohkem piiratakse, uus meetod nikotiini müümiseks ja tarbimiseks. Kui Balti riikides ja Kesk-Euroopas on nikotiinipadjakeste müük legaalne, siis Soomes on need keelatud, samas on aga padjakeste tellimine Eestist koroonakriisi ajal märgatavalt kasvanud, kirjutab Soome ringhääling Yle.

Eesti müüakse tavaliselt kuni 50 milligrammise nikotiinisisaldusega padjakesi, kuid saadaval on ka märksa kangemaid - üle 100- ja isegi üle 200-milligrammise nikotiinisisaldusega imemispadjakesi. Tavaliste sigarettide nikotoonisisaldus jääb 2 ja 15 milligrammi vahele.

Yle andmeil on Eestis umbes 500 nikotiinipadjakeste müügikohta, mida on riigi suurust arvestades suhtarvult kaks korda rohkem kui Ameerika Ühendriikides. Soome ringhääling tutvustab oma olemusloos mitmeid Eesti müüjaid, kes tegutsevad Tallinna sadamas või müüvad oma kaupa soomlastele.

Arstide hinnangul võivad padjakesed põhjustada nikotiinimürgitust, kirjutab Yle. Nikotiin on neurotoksiin, mis võib tervist kahjustada mitmel viisil, muuhulgas aju ning see on eriti ohtlik lastele. Samas ei ole nikotiinipadjakeste mõju tervisele veel põhjalikult uuritud, kuna see on veel nii uus toode. Eesti registreeriti eelmisel aastal 29 nikotiinimüritust, märgib Yle.