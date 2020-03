Kaljulaidi, USA asepresidendi ja välisministri osalusega foorumil tuvastati koroonaviirus

Mõjukas Ameerika Iisraeli avalike suhete komitee (AIPAC) teatas meilis osalejatele, esinejatele ja kongressibüroodele, et nakatunud isikud olid tulnud 1.-3. märtsini peetud kongressile New Yorgist.

"Me oleme saanud kinnituse, et vähemalt kaks poliitikakonverentsil osalejat New Yorgist on andnud positiivse koroonaviiruse analüüsi," teatas AIPAC Twitteris.

Important Update: Coronavirus



As emailed to Policy Conference attendees, participants, speakers, administration and Hill offices.https://t.co/0mkWeuRErA pic.twitter.com/EHl694pkgJ — AIPAC (@AIPAC) March 6, 2020

New Yorgi osariigis registreeriti reedel 22 uut koroonaviiruse juhtumit, suurem osa neist New Yorgi linnast põhja jäävas Westchesteri maakonnas. Kokku on osariigis nakatunuid 44.

Konverentsist võtsid lisaks Pence'ile ja Pompeole osa ka senati enamuse liider Mitch McConnell ja demokraatide presidendikandidaadiks pürginud endine New Yorgi linnapea Mike Bloomberg.

Pence juhib Ühendriikide samme koroonaviiruse tõrjeks.

AIPAC-i konverents on iga-aastane üritus, kuhu kogunetakse, et suure kuulajaskonna ees Iisraelile toetust avaldada. Sel aastal tuli kokku umbes 18 000 inimest üle kogu riigi. Harilikult on osavõtjate hulgas kaks kolmandikku kongressi liikmetest.

"Eilne päev algas suurejooneliselt, kui esinesin Ameerika-Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) kongressil. See on ilmselt suurim auditoorium, mille ees kunagi esinenud olen – korraldajate hinnangul oli saalis sel hetkel nii umbes 12 000 inimest. Jah, siin ei ole nulliga eksitud, kuigi ega lavalt kõiki üle lugeda muidugi jõudnud. Rääkisime peamiselt digi- ja küberteemadel, sest Eesti ja Iisrael on kaks riiki, mis on maailmas selles valdkonnas absoluutses tipus. Lisaks tuli muidugi jutuks ka olukord Lähis-Idas, ameeriklaste pakutud rahuplaan ja Eesti töö ÜRO julgeolekunõukogus," kirjutas Kaljulaid kolmapäeval oma Facebooki kontol AIPAC-i konverentsi kohta.

President Kaljulaid oli sel nädalal töövisiidil Ameerika Ühendriikides. Kuni kolmapäevani viibis ta Washingtonis, kus kohtus mitmete ministrite ja presidendi administratsiooni kõrgete esindajatega ning kõneles Ameerika-Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) kongressil digi- ja küberteemadel. Neljapäeval ja reedel on riigipea New Yorgis, kus on kavas mitmeid ÜRO-ga ja Kolme Mere algatusega seotud kohtumised. Riigipea naaseb Eestisse laupäeval.

ERR-il ei õnnestunud presidendi pressiesindajaga veel ühendust saada.