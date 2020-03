Kaljulaid kohtus Washingtonis USA rahandusministriga

Kaljulaid kirjutas Twitteris, et üks põhiteemasid kohtumisel oli suvel Eestis toimuva Kolme Mere tippkohtumisega seonduv.

Samuti arutati rahapesu vastast võitlust ja selles kasutatavaid võimalikke sanktsioone.

President Kersti Kaljulaid on sel nädalal töövisiidil Ameerika Ühendriikides, mille raames on tal rida kõrgetasemelisi kohtumisi, muuhulgas ka president Donald Trumpi administratsiooni esindajatega.

Sel suvel esmakordselt Eestis toimuv Kolme Mere tippkohtumine toob siia riigipead, äriliidrid ning tippametnikud nii Euroopast kui ka Ameerikast. Kolme Mere algatuse eesmärk on edendada koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digitaalsektorite taristute arendamiseks.

