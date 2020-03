"Täna oli kavas riigipea esinemine Eesti Kongressi 30. aastapäeva aktusel, aga kuna selleks ajaks pole testi tulemused veel selged, siis võimaliku ohu minimeerimiseks jätab riigipea sinna minemata," ütles presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe laupäeval ERR-ile, viidates presidendile tehtavale viirusetestile.

Kaljulaid osales nädala esimesel poolel Washingtonis peetud Ameerika Iisraeli avalike suhete komitee (AIPAC) kongressil, mille korraldajad teatasid reedel, et kahel sellel osalenul tuvastati koroonaviirus. AIPAC-i korraldajad teatasid meilis osalejatele, esinejatele ja kongressibüroodele, et nakatunud isikud olid tulnud 1.-3. märtsini peetud kongressile New Yorgist. Sellest võtsid muuhulgas osa ka USA asepresident Mike Pence, välisminister Mike Pompeo ning mitukümmend kongressiliiget. Kaljulaid naasis Ameerikast laupäeval.

"Hetkel tegeleme selle väljaselgitamisega, kas viibisime AIPAC-il nakatunutega üritusel samal päeval või samas saalis. Täna teadaolevalt nakkab viirus vahetul kokkupuutumisel piisknakkuse teel," ütles Linnamäe.

Presidendi esindaja sõnul on riigipea ja teda saatev delegatsioon kogu reisi vältel võtnud kasutusele ennetavaid abinõusid, pidevalt desinfitseerinud ja järginud kõrgendatud hügieeninõudeid. "Mingeid sümptomeid kellelgi delegatsioonist ei ole, kõik on terved.," märkis Linnamäe.

"Oleme konsulteerinud terviseameti ja arstidega ning nende soovitusel teeme Tallinna jõudes ka vastavad testid ning ka pärast testitulemuste selgumist jälgime inimeste tervist," lubas presidendi kommunikatsiooninõunik.

President Kaljulaid oli sel nädalal töövisiidil Ameerika Ühendriikides. Kuni kolmapäevani viibis ta Washingtonis, kus kohtus mitmete ministrite ja presidendi administratsiooni kõrgete esindajatega ning kõneles Ameerika-Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) kongressil digi- ja küberteemadel. Neljapäeval ja reedel on riigipea New Yorgis, kus on kavas mitmeid ÜRO-ga ja Kolme Mere algatusega seotud kohtumised. Riigipea naaseb Eestisse laupäeval.

Laupäeval toimub Tallinnas Estonia kontserdisaalis kontsertaktus "Rahva vabadus", mis on pühendatud Eesti Kongressi 30. aastapäevale. Aktusel peaks sõnavõtuga esinema peapiiskop Urmas Viilma, Eesti Komitee esimees aastatel 1990–1992 Tunne Kelam, peaminister Jüri Ratas, Slovakkia peaminister aastatel 1998–2006 ja Martensi Keskuse president Mikulaš Dzurinda ning varasemate plaanide kohasel pidanuks esinema ka president Kaljulaid.

Kontsertaktusest teeb ülekande rahvusringhäälingu portaal ERR.ee.