Kaljulaid kutsus IMF-i juhti Kolme mere tippkohtumisele

Hilisõhtul toimunud kohtumisel Georgievaga arutati maailma majanduse hetkeolukorda ning suundumusi, mis seda lähitulevikus enim mõjutavad, edastas presidendi pressiteenistus. "Kliimakriis ja selle vastane võitlus on üks sellistest, mis võib ohustada nii maailma finantsstabiilsust, aga pakkuda ka uusi võimalusi, kui me oleme nutikad ning suudame uutest tehnoloogiatest kasu lõigata," sõnas riigipea pärast kohtumist.

Kolme Mere algatus oli teiseks peateemaks ka sel kohtumisel ning Kaljulaid rõhutas pärast kohtumist, et suurte väljakutsete – ja Kolme Mere riikide aastakümnetega välja kujunenud puudujääk taristuinvesteeringutes seda kindlasti on – vastu võitlemisel saab üheskoos tegutsedes olla märksa edukam kui ükshaaval. President Kaljulaid andis Georgievale üle ka ametliku kutse osaleda juunikuus Tallinnas toimuval tippkohtumisel, teatas presidendi esindaja.

Kaljulaid kohtus esmaspäeval ka USA rahandusminister Steven Mnuchiniga ja see kohtumine keskendus kolmele teemale – Venemaa-vastane sanktsioonipoliitika, rahapesuvastane võitlus ning juunikuus Tallinnas toimuv Kolme Mere tippkohtumine ja ärifoorum.

Kaljulaid on sel nädalal töövisiidil USA-s. Kuni kolmapäevani viibib riigipea Washingtonis, kus teisipäeval ja kolmapäeval kohtub veel president Donald Trumpi administratsiooni esindajatega ning kõneleb Ameerika-Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) kongressil digi- ja küberteemadel. Neljapäeval ja reedel on riigipea New Yorgis, kus on kavas mitmeid ÜROga ja Kolme Mere algatusega seotud kohtumised. Riigipea naaseb Eestisse laupäeval.

Sel suvel esmakordselt Eestis toimuv Kolme Mere tippkohtumine toob siia riigipead, äriliidrid ning tippametnikud nii Euroopast kui ka Ameerikast. Kolme Mere algatuse eesmärk on edendada koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digitaalsektorite taristute arendamiseks, teatas presidendi pressiesindaja.

Kui seni on Kolme Mere algatuse põhitähelepanu saanud taristu- ja energiaküsimused, siis Tallinnas keskendutakse eraldi digitaliseerimisele ja targale ühenduvusele. Kolme Mere algatusega on tänaseks liitunud 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.

Tippkohtumine peetakse peetakse 16.-17. juunini.