Kaljulaid kohtus USA-s Ivanka Trumpi ja Jared Kushneriga

Ivanka Trump jagas Twitteris pilte kohtumisest Kaljulaidiga ja kirjutas kommentaaris, et tegemist oli suurepärase taaskohtumisega ja et Kaljulaidi innovatiivsus on imetlusväärne. Kaljulaid vastas, et nad jätkasid Ivanka Trumpiga arutelu sealt, kus see eelmine kord pooleli jäi keskenduti peamiselt naiste võimustamise ning tüdrukute tehnoloogiahariduse küsimustele.

"Eestil on siin kogemusi ja töötavaid mudeleid, mida saame jagada ka Ameerika ja ülejäänud maailmaga. Näiteks liikumine Unicorn Squad, mis pakub tüdrukutele huviharidusena tehnoloogiaõpet. Leppisime kokku, et tihendame tulevikus selles vallas kahe riigi vahelist koostööd," sõnas Kaljulaid pärast kohtumist.

Kaljulaid märkis, et Valge Maja läänetiivas oli tal kohtumine ka president Trumpi vanemnõuniku Jared Kushneriga.

"Ka sel kohtumisel arutasime pikalt Kolme Mere algatusega seonduvaid küsimusi ning Kushner tunnustas Eesti seniseid ettevalmistusi ja ambitsiooni tippkohtumise korraldamisel. Kushner, kelle vastutusalasse kuulub ka hiljuti Ameerika Ühendriikide välja pakutud Lähis-Ida rahuplaan, andis ülevaate ka selle hetkeseisust ja võimalikest edasistest arengutest. Eesti toetab püsiva lahenduseni jõudmist Iisraeli ja Palestiina vahelistel otseläbirääkimistel, mis arvestab mõlema poole legitiimseid püüdlusi," märkis Kaljulaid.

Valge Maja mõjukatest tegeleastest oli Kaljulaidil kohtumine ka president Trumpi riikliku julgeolekunõuniku Robert O'Brieniga. Temaga arutas Eesti president Eesti ja USA koostööd julgeolekuvaldkonnas ning Kolme Mere algatuse geopoliitilist konteksti.

"Kolme Mere algatus, mille tippkohtumine toimub juunis Tallinnas, on muutumas oluliseks atlandiülese koostöö osaks, kus põimuvad nii majanduslik kui ka geopoliitiline dimensioon. Julgeolekunõunik O'Brien toonitas omakorda, et Tallinnas toimuv tippkohtumine ning selle õnnestumine on kogu Kolme Mere algatuse tuleviku seisukohast võtmetähtsusega. Arutasime ka julgeolekuolukorda laiemalt ning koostööd selles valdkonnas nii NATO-s kui ka kahepoolselt ning küberjulgeolekuküsimusi, muuhulgas 5G võrgu väljaehitamist puudutavaid küsimusi. O'Brien tänas ka Eestit meie eeskujuliku panuse eest oma riigi kaitsevõime arendamisel," märkis Kaljulaid.

President Kaljulaid on sel nädalal töövisiidil Ameerika Ühendriikides. Kuni kolmapäevani viibis ta Washingtonis, kus kohtus mitmete ministrite ja presidendi administratsiooni kõrgete esindajatega ning kõneles Ameerika-Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) kongressil digi- ja küberteemadel. Neljapäeval ja reedel on riigipea New Yorgis, kus on kavas mitmeid ÜRO-ga ja Kolme Mere algatusega seotud kohtumised. Riigipea naaseb Eestisse laupäeval.