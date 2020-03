"Praeguseks on selgunud, et nakatunutega me AIPAC-il kokku ei puutunud, samuti olid negatiivsed kogu delegatsiooni proovid ning kellelgi ei esine ka haigusnähte. Nii et uuel nädalal jätkub töö tavapärases rütmis," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaid osales nädala esimesel poolel Washingtonis peetud Ameerika Iisraeli avalike suhete komitee (AIPAC) kongressil, mille korraldajad teatasid reedel, et kahel sellel osalenul tuvastati koroonaviirus. AIPAC-i korraldajad teatasid meilis osalejatele, esinejatele ja kongressibüroodele, et nakatunud isikud olid tulnud 1.-3. märtsini peetud kongressile New Yorgist. Sellest võtsid muuhulgas osa ka USA asepresident Mike Pence, välisminister Mike Pompeo ning mitukümmend kongressiliiget. Kaljulaid naasis Ameerikast laupäeval.

"Tegemist oli mitmepäevase suurüritusega, kus osales kümneid tuhandeid inimesi ning kus teisipäeval olin üheks pealaval kõnelejaks ka mina," kommenteeris president pühapäeval. "Eestisse jõudes ei olnud veel võimalik kindlalt öelda, kas ka mina ja meie delegatsioon nakatunutega kokku puutus, mistap jätsin pärast konsulteerimist meie ametkondade ja arstidega riskide maandamiseks osalemata Eesti Kongressi juubeliüritusel. Tegin seda väga raske südamega, kuid parem karta kui kahetseda, eks? Samuti võeti kogu delegatsioonilt viiruseproovid," lisas ta.

"Loomulikult jälgime hoolikalt inimeste tervist, soovitan seda kõigil teha. Samuti tasub jälgida terviseameti soovitusi nii kätepesu kui muu asjakohase osas. Kahtluste korral tasub alati ühendust võtta spetsialistidega ning kuulata nende soovitusi. Eesti tervishoiusüsteem ja seal töötavad inimesed on väga kõrgel tasemel!" lõpetas president Kaljulaid oma postituse.