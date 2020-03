ÜRO: viirusepuhang võib minna maailma majandusele maksma 1-2 triljonit

ÜRO kaubandus- ja arengukonverents (UNCTAD) ütles raportis, et Covid-19 viiruse epideemia surub mõned riigid majanduslangusse ning aeglustab märkimisväärselt maailma majandust tervikuna.

UNCTAD ütles, et puhang võib suruda maailma majanduskasvu allapoole 2,5 protsenti, mida peetakse maailma majandusele languse lävendiks.

UNCTAD-i globaliseerumise ja arengustrateegiate osakonna juht Richard Kozul-Wright hoiatas, et selleks aastaks prognoositakse maailma majanduse jäämist alla kahe protsendi piiri ning see võib maksma minna üks triljon dollarit.

"Tõeline küsimus on see, kas see prognoos on optimistlik," ütles ta Genfis ajakirjanikele ja lisas, et halvima stsenaariumi korral võib viirusepuhang maksma minna kuni kaks triljonit dollarit.