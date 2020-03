"Ma arvan, et kui koroonapaanika jääb pooleaastaseks looks, siis Eesti majandusega midagi ei juhtu, ettevõtetel on oma puhvrid olemas ja ka piisav paindlikkus. Kui epideemia jääb kauemaks, siis hakkab ka meie majandus pihta saama," rääkis Aab teisipäeval "Vikerhommikus".

Tema hinnangul peaks kriisiplaan ettevõtetel kogu aeg valmis olema ning küllap see suurematel ettevõtetel ka on. "Paarikvartalise kriisi peaks nad suutma üle elada," usub Aab.

Rääkides selest, millised majandussektorid Eestis kõige varem hakkavad kannatama, tõi Aab välja transpordi ja turismisektori. "Mingil määral ka töötlev tööstus, mis sõltub rahvusvahelistest tarneahelatest," lisas ta.

Samuti on juba kannatanud ning tõenäoliselt kannatab veelgi madalate naftahindade tõttu Eesti põlevkivisektor, lisas Aab. "Eestis on pihtasaanud sektor kindlasti ka põlevkivisektor, seal on ohud juba üleval. Mujal loodan, et ei pea sellega tegelema," ütles LHV analüütik.

Rääkides sellest, kuidas võimalik kriis tavalisi inimesi kõige otsesemalt võiks mõjutada, tõi Aab esile töö kaotuse. "Keskmise Eesti inimese jaoks on kõige raskem see, kui ta kaotab töö, oma sissetuleku. Eesti perede struktuuri arvestades satub siis tihtipeale terve pere hätta," rääkis ta.

Aga praegu on siiski veel vara muretseda, lisas ta. "Meie majandus üsna tugev, tööturg õitseb, töötuse määr on madal. Kui paanika mööda läheb, siis meie majandus peaks olema sarnases seisus, kui sinna sisenedes," leidis LHV majandusanalüütik.