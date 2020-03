Kolmandast teisipäeval tuvastatud haigusjuhtumist teatas terviseamet pärastlõunasel pressikonverentsil. Kõigi nakatunute tervislik seisund on hea ja nad viibivad kodusel ravil.

Terviseametis laboris on alates 31. jaanuarist kokku tehtud 370 COVID-19 testi. Jälgimise all on Eestis praegu umbes 200 inimest. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus nüüdseks terviseameti ja Synlabi laborites.

Lähipäevade jooksul luuakse see võimekus ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu ülikooli kliinikumi, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.

Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga.

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik ütles, et seni on kõik nakatumised toimunud riskipiirkondades ning Eestis kohalikku levikut pole.

"Täna oleme Eestis selles vaates väga heas seisus. Me avastame Eesti rahvaarvu arvestades positiivseid juhtumeid täiesti hästi. Kohapealset levikut meil pole, mis tähendab, et me tegeleme endiselt nakkuse tõrjumisega," ütles Öpik.

Prantsusmaalt saabunud nakatunu kohta ütles Öpik, et inimene sõitis autoga Prantsusmaalt Genfi lennuväljale. "Selle lennu ja ühe teise lennu reisijate nimekiri on meil olemas ja lähikontaktseid on teavitatud. Inimestega, kes on olnud (nakatunutega) samadel lendudel, nendega võetakse kindlasti ühendust, kui seda juba pole tehtud," rääkis Öpik.

Öpiku sõnul on kõik 13 Eestis kinnitatud juhtu "stabiilsed ja üsna kerged vormid". Vaid üks haigetest on haiglas, kuid ka tema tervis pole ohus ning tal pole halba terviseseisundit.

Kui kaua keegi haigust põeb, on Öpiku sõnul individuaalne. Maksimaalselt võib paranemine aega võtta kuus nädalat. Terveks tunnistatakse inimene siis, kui ta on andnud kaks negatiivset proovi järjest.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) riskihinnangut, on tervisameti hinnangul koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Saksamaal ja Prantsusmaal teadaolevalt veel kohapealset levikut pole ning seetõttu neid riike riskipiirkondades ei peeta, ütles Öpik.

Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse.

Kui inimene kahtlustab haigestumist koroonaviirusesse, tuleks nõu pidada kas oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220. Tõsisema tervisemure (nagu hingamisraskused) korral tuleks helistada hädaabinumbril 112.

Kindlasti ei tohiks minna abi otsima mõne haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest sellisel juhul võib inimene võimalikku viirust edasi levitada teistele ruumis viibijatele. Inimestel, kes ootavad koroonaviiruse proovi tulemusi või kelle analüüs osutus positiivseks, tuleb nakkushaiguse edasise leviku tõkestamiseks püsida kodus.

Nii Tallinnas kui Tartus tegutsevad lisaks kiirabi tavalistele kiirabibrigaadidele ka tervishoiutöötajast ja erakorralise meditsiini tehnikust kaheliikmelised lisabrigaadid, mis teenindavad vaid koroonaviiruse kahtlusega seotud väljakutseid. Kaheliikmelised brigaadid võtavad proove nakkuskahtlusega inimese kodus. Avalikesse kohtadesse (nagu lennujaam ja sadam) reageerib koroonaviiruse kahtluse korral ööpäevaringselt kolmeliikmeline kiirabibrigaad, mis toimetab nakkuskahtlusega inimese ka haiglasse.

Praeguse info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha.

Välisministeerium uuendas reisihoiatusi

Koroonaviiruse laieneva leviku tõttu on tänasest, 10. märtsist laiendatud kaitsetsooni Itaalias tervele riigi territooriumile.

Kuna 10. märtsist laienes kaitsetsoon kogu Itaaliale, tuleb arvestada, et turistid saavad riigist lahkuda koju pöördumiseks ja ainult läbi vastavate kontrollpunktide. Hinnata tuleb aga enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit. Palaviku korral, mis on rohkem kui 37,5 kraadi, tuleb püsida kodus või peatumispaigas ja helistada arstiabi saamiseks kiirabi telefonil.

Riskipiirkondades olles palub välisministeerium inimestel järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Kodumaale tagasi pöördumiseks soovitame kodanikel ühendust võtta oma reisi- või lennufirmaga. Kui Eesti kodanikel tekib koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h).

Välisministeerium palub ka arvestada, et kuna viirusjuhtumeid tuvastatakse üle kogu Saksamaa ja Prantsusmaa, soovitab ministeerium tõsiselt kaaluda nendesse riikidesse reisimise vajalikkust. Viiruse tõkestamiseks rakendatavate meetmetega tuleks arvestada terves riigis. Oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjualadele võib tekkida ootamatult.

Välisministeerium jälgib pidevalt olukorda ning uuendab aktiivselt reisisoovitusi lehel Reisi Targalt.

Lähemalt saab koroonaviirusest ja ennetamisest lugeda terviseameti lehelt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Terviseameti riskihinnangu põhjal on koroonaviiruse riskipiirkonnad Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea. Lisaks riskipiirkondadele ei soovita välisministeerium reisida Jaapanisse, Singapuri, Prantsusmaale ja Saksamaale. Samuti palutakse kaaluda kõigi välisreiside vältimatust.

Riskipiirkonnas reisijatel ja riskipiirkonnas elavatel inimestel on haigestumise tõenäosus kõrge. Terviseamet soovitab inimestel, kes on viibinud viiruse levikupiirkonnas, Eestisse saabumisel viibida võimalusel 14 päeva kodusel režiimil.