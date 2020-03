"Me tunnustame Itaalia võime väga julgete meetmete eest, mida nad rakendavad," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ajakirjanikele.

"Me teame, et nad panevad suure pinge itaalia rahvale, kuid on parem rakendada neid julgeid meetmeid praegu, et kaitsta nii palju inimesi kui võimalik viiruse eest," lisas ta.

Itaalias piiratakse liikumist kogu riigis

Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas esmaspäeva õhtul edastatud telepöördumises, et alates teisipäevast kehtestatakse liikumispiirangud kogu riigis ja ära jäetakse kõik jalgpallimatšid.

Muuhulgas on keelustatud kõik massikogunemised.

Conte sõnul on koduspüsimine parim, mida itaallased saavad praegu teha ja meetmed rakendatakse kõige nõrgemate kaitsmiseks.

Itaalia sulgeb kõik suusakuurordid osana jõupingutustest ohjeldada uue koroonaviiruse levimist, mis on nõudnud riigis juba 463 inimese elu, teatas valitsus juba varem päeval.

"Me otsustasime sulgeda (teisipäeva) hommikul kõik riigi suusakuurordid," ütles Itaalia regionaalminister Francesco Boccia ajakirjanikele.

Liikumispiirangud kehtivad vähemalt 3. aprillini.

Itaalia teatas esmaspäeval veel 97 inimese suremisest uue koroonaviiruse tõttu, ohvrite arv Euroopas tõusis sellega üle 500.

Euroopa Parlamendi spiiker isoleeris end Itaalia külastamise järel ise

Euroopa Parlamendi itaallasest spiiker David Sassoli ütles teisipäeval, et isoleeris end pärast kodumaa külastamist ise kaheks nädalaks oma Brüsseli residentsi.

63-aastane Sassoli nimetas oma avalduses otsust ettevaatusabinõuks pärast Itaalia valitsuse teadet, et valitsus kehtestab koroonaviiruse leviku pirdurdamiseks liikumispiirangud kogu riigis.

"COVID-19 vajab kõigi poolt vastutustunnet ja ettevaatlikkust," märkis ta.

Ei ole mingit märki, nagu oleks spiiker nakatunud. Tema abide sõnul külastas Sassoli Roomat läinud nädalal, kui pealinna suhtes ei olnud veel meetmeid rakendatud.

Viirus on tuvastatud käputäiel EL-i personalil ja ka NATO peakorteris Brüsseli lähedal on kinnitust leidnud esimene juhtum.

Euroopa Parlament kogunes teisipäeval viiruse tõttu piiratud plenaaristungile Brüsselis, mitte oma tavapärases asupaigas Prantsusmaal Strasbourg'is.

Austria kehtestas reisipiirangud Itaaliast saabuvatele inimestele

Austria kantsler Sebastian Kurz teatas teisipäeval reisipiirangute kehtestamisest Itaaliaga viiruse COVID-19 tõttu.

"Kehtestame sisenemiskeelu Itaaliast Austriasse saabuvatele inimestele, kui neil pole vastavat arsti luba," ütles Kurz ajakirjanikele.

Austerlastel on lubatud naasta Itaaliast kodumaale, kui nad nõustuvad kahe nädala pikkuse kodukarantiiniga, lisas ta.

Ryanair tühistab kõik Itaalia lennud kuni 8. aprillini

Iiri odavlennufirma Ryanair tühistab alates kolmapäevast seoses koroonaviirusega kuni 8. aprillini kõik Itaalia lennud.

Kõigepealt tühistatakse kõik Itaalia siselennud ja alates reedest ka rahvusvahelised, teatas Ryanair teisipäeval avalduses.

"Ryanair teatas täna oma lennugraafiku peatamisest täies ulatuses sinna ja tagasi ning Itaalia-siseselt pärast Itaalia valitsuse otsust "sulgeda" terve riik, et pidurdada COVID-19 viiruse levikut," seisis avalduses.

Oma lennud Itaaliasse on tühistanud ka British Airways.

Kreeka sulgeb kõik õppeasutused viiruse leviku aeglustamiseks

Kreeka teatas teisipäeval, et sulgeb kaheks nädalaks kõik õppeasutused aeglustamaks riigis uue koroonaviiruse levikut.

"Valitsus otsustas peatada üle riigi kõigi haridusasutuste töö järgmiseks 14 päevaks," ütles tervishoiuminister Vassilis Kikilias ajakirjanikele.

"Me kõik peame käituma vastutustundlikult. Lapsevanemad peavad sulgema oma lapsed (koju). Meede on mõeldud aeglustama haiguse levikut," ütles ta.

Kreekas on seni tuvastatud 89 uude viirusse nakatumise juhtumit, enamik neist on riigi lääneosas, kuid ka Ateenas, Thessalonikis ning Evia ja Lesbose saarel.

Enamik juhtumitest on seotud rühma palveränduritega, kes külastas eelmisel kuul Iisraeli ja Egiptust. Peaaegu kõik nad nakatusid ning üks reisil osalenud 66-aastane mees on kriitilises seisundis.

Võimud on juba sulgenud koole ja tühistanud avalikud üritused kolmes Kreeka läänepiirkonnas, kust palverändurite rühma liikmed on pärit.

Viirusepuhang mõjutab ka Tokyo suveolümpia tule süütamise tseremooniat, see korraldatakse neljapäeval Olümpias ilma pealtvaatajateta.