Koroonaviiruse laiema leviku tõttu soovitab välisministeerium praegu põhjalikult kaaluda, kas Prantsusmaale ja Saksamaale on vaja reisida. Itaalias viibivatel inimestel soovitab ministeerium võtta ühendust oma reisifirmadega, et selgitada välja variandid riigist lahkumiseks.

"Inimestel on vaja suhelda oma reisifirmaga ja uurida, millised variandid on riigist lahkumiseks," selgitas välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa ERR-ile.

Kui inimene tunneb haigusnähtusid, on oluline pöörduda kohaliku tervishoiuasutuse poole ja saada aimu, kas antud haigus on tõesti koroonaviirus või tavaline külmetus.

"Sealt edasi siis tulevad juba vastavad raviplaanid ja otsused, kuidas edasi toimida," lisas Kallasmaa.

"Meile on oma reisidest teada andnud 89 inimest, tänasel päeval on need inimesed veel Itaalias," märkis Kallasmaa. Samuti julgustas konsulaarabi direktor inimesi reisidest välisministeeriumile teada andma, et neile oleks võimalik edastada teavitusi ning juhiseid ohupiirkonnas käitumiseks.

Nakkuse levikul palub välisministeerium inimestel põhjalikult kaaluda, kas reisid eelkõige Prantsusmaale ja Saksamaale on vajalikud.

"Siiani oli meil välja toodud üksikud piirkonnad mõlemas riigis, aga praeguseks näeme, et nakkuskolded on levinud ikkagi üle mõlema riigi ja seetõttu palume põhjalikult kaaluda, kas sõidud on vajalikud," lõpetas Kallasmaa.

Terviseameti labor tuvastas teisipäeva varahommikul veel kahel Põhja-Itaaliast ja Prantsusmaalt naasnud täiskasvanud tallinlasel Hiinast levima hakanud koroonaviiruse. Kokku on haigus Eestis tuvastatud 12 inimesel.

Teisipäeva lõuna seisuga on välisministeeriumi lehel välja toodud koroonaviiruse riskipiirkonnad Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea. Lisaks ei soovita välisministeerium reisida Jaapanisse, Singapuri, Prantsusmaal Alsace'i piirkonda ja Saksamaal Nordrhein-Westfaleni liidumaale