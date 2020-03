Seni pole ühtegi koroonaviiruse saanud Eesti elanikku terveks tunnistatud

Koroonaviirus on nüüdseks jõudnud kõigisse Euroopa riikidesse. Eestis sai koroonaviiruse diagnoosi teisipäeval kolm inimest, kaks neist tulid Põhja-Itaaliast ja üks Prantsusmaalt. Kokku on Eestis diagnoositud 13 haigusjuhtu, kõik inimesed on haigestunud võõrsil. Terveks pole neist kedagi veel ametlikult tunnistatud.

Terviseameti labor tuvastas teisipäeval kolmel tallinlasel koroonaviiruse, kõigil neil on kergemad haigusnähud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need juhud olid seotud erinevate lendudega, kuid toimunud 7. märtsil. Üks neist oli Milano-Tallinn ja teine lend oli Genf-Helsingi, Helsingi-Tallinn," rääkis terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik.

Neil lendudel viibinutega võtab terviseamet lähiajal ühendust. Teisipäeval tuvastatud kolmanda juhtumi puhul jäi inimene küll haigeks Eestis, kuid nakatumine oli toimunud Põhja-Itaalias.

"Ühtegi lendu õnneks selle juhtumiga seotud ei ole, sellepärast, et me teame hästi, kui inimesel sümptomid puuduvad, siis tol hetkel ta teistele ohtlik ei ole. Tänaseks on inimene juba mõnda aega olnud kodus, aga seisundid on kõigil positiivse proovi andnud isikutel head ja stabiilsed," märkis Öpik.

Seni on Eestis olnud kõrgendatud tähelepanu all Itaaliast saabunud, kuid Prantsusmaad pole kriisipiirkonnaks peetud. Sealt tulnud mees sai Tallinna lennujaamas koroonaviirusest teavitava infolehe ning järgides selle juhiseid otsustas endale kutsuda kiirabi, kui märkas koroonaviirusele viitavaid sümptomeid.

"Täna me Eestis oleme üsna heas seisus selles vaates, et me avastame arvestades oma elanike arvu täitsa hästi neid juhtumeid, mis on positiivsed. Meil ei ole kohapealset levikut, mis on esimene faas selles osas, et me tegeleme endiselt nakkuse tõrjumisega," sõnas Öpik.

Inimesed tunnistatakse terveks, kui 24 tunni jooksul võetud kaks proovi osutuvad koroonaviiruse suhtes negatiivseks, seni haigestunutest pole kedagi terveks tunnistatud.

Küll ei ole siiani haigestunu ükski Lux Expressi reisija, kes saabus Eestisse koos endale kiirabi vastu kutsunud iraanlasega.

Terviseamet pani tööandjatele südamele, et nad tuleksid vastu riskipiirkondadest saabunud inimestele.

"Meie inimesed on olnud äärmiselt vastutustundlikud enamalt jaolt ja järginud terviseameti soovitusi, mis puudutab kodus püsimist, kui nad tulevad riskipiirkonnast, kui neil on olnud lähikontakt positiivse proovi andnud inimesega ka Eestis ja see 14 päeva on üsna pikk periood, tööandjad, palun siis, olgem paindlikud. Lubagem inimestel võimalusel teha kaugtööd," lausus Öpik.

Eestis on seni tehtud 370 proovi ja jälgimise all on ligi 200 inimest.

Luuakse neli uut keskust, kus koroonaviiruse suhtes testida

Eestis saab siiani koroonaviirust testida vaid Tallinnas Terviseameti ja Synlabi laborites, kuid nüüd luukse veel neli dubleerivat keskust, kus viirust diagnoosida.

Lähipäevade jooksul tekib dignoosimise võimalus ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu Ülikooli kliinikumi, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laboris.



Tartu Ülikooli kliinikumi ravijuhi Andres Kotsari sõnul on Tartus seni olnud vaja teha mõned üksikud koroonaviiruse proovid.

"Koroonaviiruse niisuguseks väga laialdaseks levikuks risk on hinnatud olevat väike ja selle tõttu on eeldatud, et üks labor on piisav, aga valmisoleku mõttes on plaan see teha. Ja selleks, et mingisuguse testi käivitamine töösse anda või alustada, selleks on vaja tellida need kitid ja neid testida ja kõik see võtab natukene aega. Väga suure tõenäosusega selle nädala lõpuks on ka Tartu Ülikooli kliinikumil võimalik pakkuda siis seda testi," selgitas Kotsar.