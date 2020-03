Koroonaviiruse levik seab lennufirmad hiiglaslike väljakutsete ette ja lendude arv Euroopas on kukkunud juba kümnendiku. Milliseid abinõusid on kasutusele võetud? Kas lähiajal on üldse mõistlik lennata? Mida selline olukord tähendab kogu sektori tulevikule?

Saatejuht on Andres Kuusk. "Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.