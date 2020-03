Õiguskantsler: liiga karmid abinõud annavad vastulöögi

Õiguskantsler Ülle Madise kutsus koroonaviiruse vastu võitlemisel üles mõistlikkusele ning hoiatas, et liiga karmid abinõud tähendaks seda, et inimesed hakkaksid haigust varjama ja põgenema.

"Viirusesse ei tasu suhtuda kergemeelselt. Rakendada on mõtet abinõusid, mis viiruse sissetoomise ja siin levimise vastu päriselt aitavad. Liigne karmus annaks vastulöögi: inimesed hakkaksid haigust varjama, karantiini alalt haiged-terved läbisegi põgenema jne. Olgem mõistlikud!" ütles Madise sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Madise sõnul saab Eesti koroonaviiruse levikule põhiseaduspäraselt, inimesi hoides piiri panna, kui kui kõik selle nimel pingutavad. "Viiruse levik on ohtlik, korraga väga paljude haigestumine eriti ohtlik," märkis ta.

Vabariigi valitsus kehtestab eriolukorra siis, kui massilise nakatumisega võitlemiseks tuleb ühiskonna elukorraldust otsustavalt muuta. "Siis saab inimesi kohustada tööle, asju vajadusel sundvõõrandada või kasutusse võtta, kehtestada range karantiini jpm. Eriolukorda pole Eestis seni vaja läinud ja kui kõik pingutavad, ei lähe ka nüüd," ütles Madise.

Seadused lubavad nakkusohu tõttu piirata liikumist, ära jätta avalikke üritusi, tõhustada kontrolli piiril ja kõike muud, mis vaja. Terviseameti sõnul on enamik nakkusega kokku puutunuist vastutustundlikud, hoolivad endast ja teistest. "Nii hoida! Köhides või aevastades on hooliv taskuräti, salli või varrukaga suu ja nina katta, et pisikud ei lendaks laiali," soovitas Madise.

Madise märkis, et terviseameti ja arstide juhised on täitmiseks. "Haiguse ja nakkuskahtluse (muuhulgas riskipiirkonnast tuleku) korral tuleb jääda koju. Lastead, kool, töö, koor, trenn, kino, teater ja muud kogunemised jälle siis, kui oht möödas. Perearst annab vajadusel haigus- või hoolduslehe. Loogiline: töö-/kooli-/lasteaiapäeva kestel haigestumine tähendab üpris kindlalt teiste nakatamist," kirjutas Madise.