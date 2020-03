Hololei: Euroopa lennundussektor tuleb langusega toime

Koroonaviiruse tõttu pankrotistunud Briti lennufirma Flybe oli rahalistes raskustes juba enne viiruse puhangut ning pärast riigi antud toetust pidas ettevõte end üleval kuni viiruse mõju saabumiseni. Itaalia lennufirma Alitalia oli juba enne pankrotistumist uurimise all, rääkis Hololei Vikerraadio saates "Uudis+".

"Riigipoolne toetus 1,3 miljardit on Euroopa komisjonis uurimise all kui illegaalne riigiabi."

"Viimased aastad on olnud lennunduse ajaloo kuldaeg, lennunduses pole kunagi olnud niivõrd suur nõudlus ja mitte kunagi pole nii palju reisijaid lennanud üle maailma," märkis Hololei, lisades, et "maandumine reaalsusesse on olnud ülimalt kiire ja ülimalt valuline ja see toob kaasa teatud väljakutseid."

Lennufirmadele tähendab see praeguste prognooside põhjal, kus nõudlus langeb maikuuni ja seejärel taastub aasta lõpuni, viiemiljardilist kahjumit, lisas Hololei.

"Tervikuna on olukord pingeline, aga Euroopa lennuettevõtted on tugevatel jalgadel ja langus ei too kaasa rasket olukorda. Lennufirmade ühinemine ühe grupi alla on Euroopa turul olnud pikem protsess ja võib juhtuda, et koroonaviiruse tõttu võib see kiireneda ja mõned ettevõtted võidakse üles osta teiste ettevõtete poolt," rääkis Hololei.

Hololei mainis ka, et lennufirmadele proovitakse vastu tulla ning võimalik on lennuteenuseid reguleerivate kokkulepete tühistamine, et lennufirmad saaksid olla paindlikumad lendude suhtes.

Säärast tühistamist tehti viimati 2003. aastal, kui maailmas liikus viirusnakkus SARS.