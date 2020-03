Iiri odavlennufirma Ryanair lendab Tallinna ja Põhja-Itaalias asuva Bergamo vahet kolm korda nädalas. Järgmised lennud toimuvad teisipäeva õhtul, sest lennufirma pole neid tühistanud, vaatamata Itaalia valitsuse otsusele mitte üksnes Põhja-Itaalias, vaid nüüd juba kogu riigis karantiin välja kuulutada.

Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles ERR-ile, et siiani on Ryanairi Bergamo-reisid plaanipäraselt toimumas, kuid samal trajektooril lennanud Wizzair näiteks on oma väljumised tühistanud.

Põhjuseks, miks Ryanair midagi oma lennuplaanis muutnud pole, peab Pärgmäe Eesti turu väiksust ehk ebaolulisust. Pigem teeb lennufirma oma otsuseid Bergamo lendude kohta Euroopa-üleselt, ja eeldatavasti Itaalia sekkumisel.

"Küsimus on, kas Itaalia pool reageerib või tekib mingi üleeuroopaline reaktsioon. Eesti on Ryanairi jaoks niivõrd väike turg, et mingeid erimeetmeid rakendada ei ole mõistlik," selgitas Pärgmäe.

Ta tõi näiteks Riia, kuhu siiani lendas Ryanair Bergamost viiel päeval nädalas, ent nüüd vähendas kordade arvu kolmele.

Pärgmäe hinnangul pole Eestil mõtet Ryanairil Tallinna-Bergamo lende keelata, sest senise haigestumispildi põhjal on olulisem, mida teevad teised riigid - Eesti 13-st kinnitatud koroonaviiruse juhtumist 9 jõudis Eestisse ju Riia lennu kaudu.

"Eestiga tegelemine ei anna efekti, kui kõik teised lennuteed lahti jäävad. Suur pilt peab muutuma," leiab Pärgmäe. "Meil ei ole ka juriidilist alust midagi drastilist ette võtta."

Pärgmäe hinnangul on isegi hea, kui praegu veel otselennud Põhja-Itaaliaga on, sest eestlased, kes koju tulla tahavad, teevad seda moel või teisel niikuinii. Mida lühem on kodutee, seda väiksem on võimalus teekonnal veel teisigi nakatada.

Kuna Euroopa Liidu riikide lennuliiklus toimib avatud õhu põhimõttel, mis tähendab, et kõik kohalikud lennufirmad, kes EL-is lennata tahavad, seda ka vabalt teha saavad, ei ole liikmesriikide institutsiooni isegi lõpuni kindlad, kas nende tahteavaldusest piisab, et mõnd lennufirmat mõnel kindlal liinil lendamast takistada.

ERR sai viimaks kinnituse, et Eestil siiski on õigus vajadusel Ryanairile ettekirjutusi teha, kui olukord seda nõuab ja lennufirma ise lendudest loobuda ei taha.

"Euroopa Liidu määrus võimaldab liikmesriigil piirata lennuliine või kehtestada neile eritingimused. Samas tuleb lennufirmade tegevuse piiramisel kaalutleda, kas see on proportsionaalne ohuga, objektiivne, läbipaistev ja mittediskrimineeriv. Näiteks tuleb silmas pidada, et ühe liini keelamisel liiguvad inimesed alternatiivseid lende või lennujaamu kasutades. Ka peab tagama, et oma riigi kodanikud saaksid võimalikult mugavalt ja kiirelt vajadusel koju," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda. "Täna kasutatakse riskide minimeerimiseks reisiterminalides termokaameraid, teavitatakse reisijaid käitumisjuhistega ning tagatakse nakatumise kahtlusega isikute kiire tervisekontroll."

Ruuda lisas, et kuivõrd Eestis käsitletakse koroonaviiruse levikut tervishoiusündmusena, sõltub piirangute rakendamine tervisevaldkonna otsusest ehk ettepaneku lennuliiklust piirata peaks tegema eeskätt terviseamet, kust see sotsiaalministeeriumi ettepanekul valitsusse peaks liikuma. Praegu seda aga päevakorral pole.