WHO: Hiina kogemus annab lootust koroonaviirusest jagu saada

Hiina teatas kolmapäeval 22 uuest viirusesurmast ja 24 nakatumisjuhtumist ning märkis, et välismaalt saabunutega seotud uued juhtumid võivad õõnestada riigisiseseid pingutusi viiruse leviku tõkestamisel.

Kümme uut nakatumist on seotud "impordiga", viiruse on toonud välismaalt, peamiselt Itaaliast saabunud inimesed.

Kuus juhtumit olid Pekingis, kus kõrge riskiga riikidest saabujatele kehtestatakse 14-päevane karantiin. Nende riikide seas on Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea ja Jaapan.

Hiinas on registreeritud ühtekokku 79 imporditud haigusjuhtumit.

Uute nakatumiste arv viiruse keskmes oleva Hubei provintsi pealinnas Wuhanis langes taas, kolmapäeval anti teada ainult 13 nakkusest. Mujal Hiinas registreeriti ainult üks uus juhtum, mis ei olnud seotud viiruse riikitoomisega.

Jaapani teatel leidis kinnitust 59 uut nakatumise juhtu, see on seal suurim nakatumise tõus ühe päeva jooksul. Viirus on jõudnud ka kõigisse Euroopa Liidu riikidesse.

Türgi teatas ööl vastu kolmapäeva oma esimesest uue koroonaviiruse juhtumist.

Tervishoiuminister Fahrettin Koca ütles, et nakatunu on Euroopast naasnud mees. Ta ei andnud täpsemat teavet patsiendi ega selle kohta, kus ta oli reisinud.

Hongkongis ja Macaus kaalutakse aga koolide taasavamist, kirjutas ajaleht Guardian. Nende piirkondade kõik koolid on olnud uue koroonaviiruse tõttu suletud alates hiina uusaastast ehk veebruari algusest.

Macaus võidakse koolid taasavada enne lihavõtteid. Hongkongis tegid õpetajate ametiühingud ettepaneku, et koolid avataks järkjärgult ning kõigepealt pääseksid tagasi õppima vanemate klasside õpilased, kuid mitte enne 20. aprilli.

Ajaleht South China Morning Post kirjutas, et nooremate klasside õpilased võivad naasta koolipinki alles mais.

Kreeka teatas, et neljapäevasel pidulikul olümpiatule süütamisel osaleb vaid sadakond külalist, kutsutud oli 700. Austria ja Sloveenia on sulgenud piiri Itaaliaga, et viiruse levikut takistada.

Euroopa Liidu riigid ühendavad jõud viiruse tagajärgede leevendamiseks. Erakorralisel videokoosolekul otsustati eraldada 7,5 miljardit eurot viiruse majandusmõjude vähendamiseks ning riikidele antakse luba abi vajavaid ettevõtteid toetada.

Euroopa Komisjon koondab kokku viroloogid ja muud asjatundjad, et paika panna ühised soovitused viiruse tõkestamiseks.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhi Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul annab Hiina kogemus lootust viirusest jagu saada.

"See, mida me Hiinas näinud oleme, on muljetavaldav. Nagu me teame, Hiinas viirusepuhang

taganeb ja on taganenud märkimisväärselt. Viirusele on vastu astutud ja see tõmbab tagasi," rääkis Ghebreyesus.

"Ja me oleme väga rõõmsad, et viirus taganeb. See on toimunud tänu valitsuse otsustele, aga samas ka tänu hiinlaste koostöövalmidusele. Kui nii teevad teisedki riigid, saame selle viiruse kontrolli alla."