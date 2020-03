Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks pürgiv senaator Bernie Sanders teatas kolmapäeval korraldatud pressikonverentsil, et ei peata oma valimiskampaaniat hoolimata sellest, et juba teist nädalat on ta eelvalimistel rivaal Joe Bidenile tugevalt alla jäänud. Sandersi sõnul ootab ta hoopis pühapäeval toimuvat debatti, kus ta on oma konkurendiga esimest korda kahekesi väitlemas.

Sandersi võimalused erakonna presidendikandidaadiks tõusta vähenesid taas märkimisväärselt teisipäeval, kui toimusid eelvalimised kuues osariigis. Eriti oluline oli kaotus Michigani osariigis, kus oli kaalul suur hulk delegaate ning kus 2016. aastal Hillary Clintonit võitis. Lisaks oli Biden võidukas Idahos, Mississippis ja Missouris, Sanders võitis Põhja-Dakotas. Tulemus pole veel selge Washingtoni osariigis, kus aga seis on väga tasavägine. Senise trendi murdmiseks oleks Sanders vajanud kindlasti võitu Michiganis ja ülekaalukat võitu Washingtoni osariigis, vahendas Axios.

Hinnanguliselt on Bidenil nüüd 935 ja Sandersil 785 delegaati. Juulis toimuval parteikongressil presidendikandidaadiks saamiseks läheb seekord vaja vähemalt 1990 delegaati. Kuigi vahe ei pruugi esmapilgul paista mäekõrgune, on praktikas siiski tegu Bideni olulise edumaaga ja ülejäänud osariikides toimuvate eelvalimiste puhul toimuma mingi Sandersile soodne imeline kannapööre.

Paljude Bideni toetajate ning valimisekspertide arvates peaks Sanders juba lootusetut olukorda tunnistama, kampaaniast loobuma ning pühenduma pigem Demokraatliku Partei ühendamisele enne novembrikuiseid valimisi. Olulise argumendina on välja toodud see, et Sandersi peamine toetajaskond ehk vasakpoolsemad noored valijad pole nii suur ega aktiivne kui ta lootis ning samuti jääb ta Bidenile alla valge töölisklassi ning eriti mustanahaliste valijate seas.

Sanders aga teatas pressikonverentsil, et hoolimata kaotusseisust delegaatide arvestuses näitavad uuringud, et ameeriklaste enamus toetab tema progressiivset agendat ning et tulevikku vaatavad noored valijad toetavad just teda.

Mõnede analüütikute arvates üritab Sanders sellise stateegiaga survestada Bidenit võtma omaks senisest vasakpoolsemat poliitikat. Kriitikute arvates aga tegeleb Sanders sarnaselt 2016. aastale liiga pikalt erakonna valijate lõhestamisega ning et kasu sellest lõikavad hoopis president Donald Trump ja kongressi pürgivad vabariiklastest kandidaadid.