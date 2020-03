"Kui lennukid ei lenda, ei ole meeskondadel tööd," ütles Hauss, lisades, et praegu on ettevõttel umbes 1800 töötajat.

Tema sõnutsi kavatsetakse lähema kolme kuu jooksul tühistada veel umbes 3700 reisi.

"Peame sajast marsruudist sulgema 23," sõnas Air Balticu juht.

Samas kinntas ta, et Air Baltic seisab rahaliselt kindlal alusel ja need meetmed võetakse tarvitusele vaid kriisi ületamiseks.

"Need on ajutised kriisimeetmed. Peame olema valmis pärast kriisi lendude taastamiseks," ütles ta.

Air Baltic peatab lennukite ostmise plaani

Air Baltic peatas ka plaani osta juurde uusi lennukeid, ütles ettevõtte tegevjuht Martin Gauss reedel Läti televisioonile.

Plaanid on praeguseks peatatud. Me jätkame oma äriplaani teostamist, kuid kriis on meie plaane muutnud. Uute lennuliinide avamine on mõneks ajaks edasi lükatud ning ostame uued lennukid, kui kriis on läbi, sõnas Gauss.

Air Baltic on praeguseks saanud kätte 22 Airbus A220-300 lennukit, tunamullu mais allkirjastatud lepingu kohaselt tellis firma 30 lennukit, optsiooniga osta veel 30 sama tüüpi lennukit.

Varasemalt plaanis ettevõte käesoleva aasta lõpuks kätte saada 26 lennukit.

Läti riik omab Air Balticu aktsiatest 80 protsenti ning 20 protsenti kuulub Taani ärimehele Lars Thuesenile kuuluvale ettevõttele Aircraft Leasing 1.