Mitmes majandussektoris on töö seiskunud ning ettevõtted valmistuvad töötajate sundpuhkustele saatmisele või ka tehakse ettevalmistusi koondamiseks. Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et praegu pole veel töötuks registreerimise avaldusi varasemast rohkem esitatud.

"Ma vaatasin just värskeid numbreid ja olulist suurenemist ei ole. Küll aga on hästi palju signaale ja küsimusi, et kuidas edaspidi," lausus Paavel.

Paaveli sõnul on töötukassal olemas niinimetatud must stsenaarium majanduskriisi jaoks.

"Oleme aluseks võtnud eelmise kriisi olukorra. Oleme võrdväärses olukorras reservidega, mida on töötuskindlustusvahenditest pea 850 miljonit eurot. Nii me peaksime vastu ilma maksemäära muutmata ligi kolm aastat," ütles Paavel.

Paaveli sõnul peavad need vahendid riigil olemas olema, sest need ongi kogutud eesmärgil, et kui tulevad keerulisemad ajad, saavad kõik hüvitised välja makstud. "Täna on see keeruline aeg käes," märkis Paavel.

Paaveli sõnul saadakse praegu olemasolevate töötajatega hakkama, kuid kui olukord nõuab, ollakse valmis lisajõudu palkama.

"Kui see vajadus peaks tekkima, siis nõukogu meile ka vastava võimaluse ka annab. Nagu teised asutused-ettevõtted oleme viinud miinimumini klientidega kokkupuute, aga kui see vajadus peaks olema, kui me peame inimesi näost näkku aitama, siis me seda kindlasti ka teeme," kinnitas Paavel.

Avaldusi saab töötukassale esitada ka elektrooniliselt, suhelda saab ka telefoni teel. "Meie inimesed on kõik tööl ja aitavad teha toiminguid, mida vaja on," ütles Paavel.