Esmaspäevast saab haiguslehte ajutiselt veebis vormistada

Haigus- või hoolduslehe saamiseks võib endiselt helistada oma perearstikeskusesse, kuid perearstide järsu töökoormuse tõusu tõttu võib kontakti saamine olla raskendatud.

Patsiendiportaali sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile.

Haigus- või hooldusleht avatakse patsiendi tehtud avalduse peale automaatselt. Inimesele helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul, et tema tervislikku seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Karmen Jolleri hinnangul on esmaspäeval üle Eesti oodata hüppelist haigus- ja hoolduslehtede avamise vajadust.

"Selleks, et saaksime keskenduda neile, kes kõige enam abi vajavad, palume patsientidel töövõimetus- ja hoolduslehti taotleda patsiendiportaali kaudu. Telefoni teel palume perearstikeskusse pöörduda vaid neil inimestel, kellel on tervisemure, ja neil, kellel puudub võimalus paluda töövõimetus- ja hoolduslehe avamist patsiendiportaalis või e-posti teel."

Haigus- või hoolduslehte saavad võtta töötavad inimesed, kes on ise haiged, põetavad haiget last või lähedast, see kehtib jätkuvalt kõikide haiguste puhul. Samuti on võimalik haigusleht võtta siis, kui inimene on koroonaviiruse haigega kokku puutunud, kuid haigussümptomid veel avaldunud ei ole.

"Eesmärk on, et haiged või haigusega kokku puutunud inimesed saaksid koju jääda ja suudaksime nii üheskoos viiruse levikule piiri panna," lausus haigekassa juht Rai Laane.

Haigus- või hoolduslehti hüvitatakse tavapärases korras.

Meelespea

Kuidas avada haigus- või hoolduslehte patsiendiportaalis:

1) Logi ID-kaardi või mobiil-ID kaudu patsiendiportaali www.digilugu.ee.

2) Klõpsa vasakul menüüs "Töövõimetusest teatamine".

3) Sisesta oma telefoninumber, et perearst või -õde saaks sinuga kuni seitsme kalendripäeva jooksul ühendust võtta.

4) Töövõimetusleht avatakse vaikimisi taotlemise kuupäevast kuni 30. märtsini 2020. Haigus- või hoolduslehe täpsem pikkus selgub arutelus perearstikeskusega.

5) Tehniliste küsimuste korral pöördu TEHIK kasutajatoe telefonil +372 7943 943 või abi@tehik.ee