Reinsalu rääkis ERR-ile, et esmaspäeval levima hakanud kuulujutt Eesti-siseste liikumispiirangute kehtestamise kohta ei vasta tõele.

"Võin kinnitada, et selge juhis on inimestele, et avalikes kohtades, siseruumides ei ole mõistlik liikuda, see soodustab viiruse levikut. Üldine suhtlus, kontaktid võiksid inimestel olla minimaalsed. /.../ Mingit riigi sunniga tagatud liikumiskeeldu ei ole laual ja seda ei kavatse valitsus kehtestada," ütles ta.



Mõnes riigis on pandud piirangud üle 70-aastaste inimeste kodust väljumisele, aga Reinsalu sõnul ei ole Eestis niisugust plaani, et pensionäre sunnitaks seaduse jõuga kodus püsima. Küll aga plaanib valitsus pöörduda riskirühmade poole üleskutsega püsida siseruumides ja mitte väljas liikuda.

Rääkides alkoholimüügi piirangutest, mille kohta samuti suust-suhu jutud levivad, ütles välisminister, et niisugust otsust ei ole komisjon vastu võtnud. Ta märkis, et alkoholimüügi piirangud on põhjendatud, kui on rahvarahutused ja segadused ning inimesed on agressiivsed, et mitte vägivalda soodustada. Praegu aga on Eestis pigem kuritegevus langenud ja sellistest segadustest, mis piirangu kehtestamist tingiksid, märke ei ole.

"Igal meetmel peab olema ratsionaalne põhjendus," lisas ta.



Valitsus on arutanud ka seda, kas piirata täiendavalt mingite avalike kohtade avatud olekut, kuid sellist otsust langetatud ei ole. Reinsalu sõnul on arutatud eri variante, aga näiteks ostukeskustes on ju ka apteegid ja toidupoed. Seal on kindlasti vaja kehtestada desinfitseerimisnõuded.

"Kui nüüd kooli ka ei ole ja õppetöö käib distantsilt, on tähtis, et ostukeskused laste tervise huvides ei võimaldaks suuri laste kogunemisi eraldi seltskondadena. See on mu enda arusaam, aga kindlasti selle kohta on juhised praegu laual, et vältida lastele mõeldud kogunemisvõimalusi siseruumides ja kogunemispaikades," lausus Reinsalu.

Lasteaedade võimaliku sulgemise kohta märkis ta, et Saaremaa on lasteaedade avatust piiranud ja kokku ei tegutse umbes kümme protsenti Eesti lasteaedadest, aga valitsus ei ole lisaotsuseid lasteaedade avamise ega sulgemise kohta langetanud.

Reinsalu sõnul andis valitsuse kriisikomisjon sotsiaalministrile juhised, et riskirühmas olevate inimeste testimine koroonaviiruse suhtes peab olema tagatud.

Ka peatab Eesti viisade väljastamise, sest poleks aus anda inimestele viisasid, kui neid tegelikult riiki ei lasta.

Inimestel, kes viibivad kuskil kaugetes riikides ja neil on tagasisõidupiletid alles nädala lõpuks, soovitas Reinsalu võtta ühendust lennufirmaga ja uurida, kas konkreetse lennu toimumine võib olla takistatud. Üldine trend on tema sõnul, et liikumispiirangud ja lendude ärajäämised kasvavad.

Esmaspäeva õhtul peavad Balti ja Põhjala riikide välisministrid kriisikoosoleku, kus Reinsalu teeb ettepaneku moodustada ühine kontaktgrupp konsulaarabi andmiseks ja üksteise abistamiseks eri maailma otstest inimeste koju toomisel. Taani välisminister on aga kinnitanud, et Eesti kodanikud, kes soovivad liikuda Saksamaalt Taani kaudu Rootsi, saavad seda erasõiduautodega teha.