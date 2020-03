Kasiinod pannakse kinni

Avalike asutuste sulgemisel tehakse suve olümpiamängudega seonduvalt kaks erandit. Erandina jääb avatuks olümpiaettevalmistuses osalevatele sportlastele, nende treeneritele ja abipersonalile treeningute läbiviimiseks Audentese spordikeskus ja Pärnu Kalevi sõudebaas.

"Rahvusvaheline olümpiakomitee ei ole praeguseks Tokyo suveolümpiamängude ärajätmisest teatanud ega neid edasi lükanud ning on kinnitanud, et ettevalmistused mängude korraldamiseks toimuvad plaanipäraselt," ütles Ratas. "Selleks et Eesti sportlastel säiliks võimalus edukaks esinemiseks olümpial, on vaja tagada tingimused treenimiseks."

Täpsustati saarte liikumispiirangute korraldust

Ratas allkirjastas esmaspäeval ka täiendused Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kohta. Liikumispiirangud laiendati ka Manija saarele. Muhu saare ja Saaremaa vahel saab liikuda piiranguteta.



Liikumispiirangute korraldust täiendatakse reegliga, et saarte elanikud, kelle töökoht asub liikumispiirangust väljaspool ehk mandri-Eestis, saavad töötamiseks saarelt lahkuda. Sellisel juhul tuleb arvestada, et liikumispiirangu perioodi lõpuni tagasi oma elukohta ei pääse.



Samuti saavad inimesed, kelle töökoht asub saartel, liikuda töökohta, kuid neil pole koju tagasipöördumise õigust kuni liikumispiirangute lõpetamiseni.