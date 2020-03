ERR-i uudistetoimetus mattus telefonikõnedesse, kui Facebooki suhtlusgruppides hakkas ringlema otsekui rahvusringhäälingu portaali toimetajalt pärit uudis, et kaitsevägi sulgeb Harjumaa ja Tallinna, tulevat täielik liikumiskeeld ja alkoholi müük lõpetatakse. "Kellel pole, siis käbe ostlema!" kõlas soovitus.

Teises suhtlusgrupis kinnitati samuti, et täna kell 16 läheb Harjumaa kinni, paljudes kohtades olevat selleks betoonplokid valmis ja kaitseliitlased saanud korralduse minna piirdeid panema. "Kas jääd Tallinna?" küsis murelik kaaslane oma sõbralt.

"SEE EI VASTA TÕELE!!

Valitsuse kommunikatsioonibüroo kasutas endapoolses Facebooki postituses suuri tähti, et trollide rünnakut tõrjuda.

Aga betoonplokid, on need siis olemas? "Tallinna ei panda lukku!" kinnitas üks valitsuse kommunikatsiooniinimestest, Mariann Sudakov ja selgitas: "Tallinna linn teeb Astangul ristmiku ümberehitust ning selleks paigaldatakse sinna ajutised foorid. Fooride paigaldamine eeldab betoonist aluseid, kuid nendega ei piirata liiklust, vaid need hoiavad foore paigal."

Peaminister Jüri Ratas lisas, et valeinfo teadlik levitamine on lubamatu.

"Tahtlik paanika tekitamine ning inimeste eksitamine on eriti kriisiolukorras väga ohtlik. Minu tungiv soovitus on see, et meie inimesed usaldaksid ja levitaksid eelkõige ametlikes infokanalites jagatavaid juhiseid ning informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud," lausus Ratas.