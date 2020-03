Saaremaa vald tahab lausalist koroonaviiruse testimist oma rahakotil jätkata

Vaatamata terviseameti seisukohale, et koroonaviiruse teste tuleks teha ainult riskirühmadele, tahaks Kuressaare haigla testida ikkagi kõiki, kel haiguskahtlus on. Saaremaa vald on lubanud testimist rahaliselt toetada kuni tuhande testi ulatuses, et vältida olukorda, kus nakatunud teisi edasi nakatavad.

Kuressaare kesklinn oli esmaspäeva keskpäeval väga hõre nii autodest kui ka jalgsi liikujatest. Veel laupäeval ja pühapäeval testiti aga Kuressaare haigla juures murelikke haigussümptomitega saarlasi. Kokku võeti üle 200 proovi, mille tulemused esmaspäeva keskpäevaks olid veel teadmata. Nüüd on terviseamet sellise laustestimise ära keelanud ja koroonaproove käibki võtmas ainult kiirabi., kuigi sellise drive-in'iks nimetatud proovi võtmine oli oluliselt kiirem ja odavam.

Et haigeid saarlasi oma murega mitte üksi jätta, otsustas Saaremaa vald toetada tasuliste proovide võtmist ja analüüsimist.

"Võib olla ikkagi kümneid kui isegi mitte sadu, kes sooviksid seda kindlust saada ja me oleme ka valla poolt valmis seda ise teatud hulgal kompenseerima, et ikkagi need inimesed, kes tahavad kindlust saada, kas neil on see viirus või ei ole, saaksid need testid teha. Jah, seda ei maksa kinni siis enam riigi tasand ja see raha tuleb leida mujalt. Ja me oleme valmis praegu saarlastele need kulud hüvitama. Loomulikult on test kallis ja ainult äärmisel juhul me palume seda teha. Aga kui inimesed ikkagi soovivad, siis et see võimalus säiliks," ütles vallavanem Madis Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

Kuressaare haigla otsib omakorda võimalusi, kus ja kuidas proove analüüsida, sest haigla endale nii kiiresti vajalikku tehnikat soetada ei jõua.

"Selle kasutegur oleks see, et kindlad positiivsed saaksid siis olla kodusel režiimil ja mitte pahaaimamatult nakatada oma lähikondseid. Analüüsi võtmist on haigla võimeline organiseerima, nagu need kaks päeva on näidanud. Nüüd on küsimus just see teine pool, kuidas võetud proove edasi käsitleda," kommenteeris Kuressaare Haigla SA juhatuse liige Märt Kõlli.

Saaremaal on elanikkonna kohta suurim hulk koroonahaigeid. Esmaspäevase seisuga on koroonaviirus COVID-19 tuvastatud uue metoodika järgi 57 saarlasel. Tegelik haigete hulk võib olla aga oluliselt suurem. Saarlaste rõõmuks toetas ettevõtja Kristjan Rahu Saaremaa valda 100 000 euroga, et soetada vahendeid koroonaviiruse tõkestamiseks.