Kuressaare haigla ravijuht: drive-in testimine õigustas ennast

Laane ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et drive-in testimine haigla parklas praegu enam ei tööta, kuna järgida tuleb terviseameti korraldust.

"See oli väga efektiivne ja õigustas ennast," kinnitas Laane drive-in testimise kasu.

Laane selgitas, et niisugune testimise viis oli tõhus sellepärast, et proovide võtmise järjekord oli 36 tunni pikkune ning kiirabi ei oleks suutnud seda enam hallata.

Lisaks on kiirabi väljakutsed kulukamad, eelkõige materjalikulu mõttes, sest kiirabitöötajad pidid iga kord näiteks kaitseülikonda vahetama.

"Ta tegelikult õigustas küll ennast ja järjekorra saime ära likvideeritud," sõnas ravijuht.

Laane ütles, et alluda tuleb terviseameti korraldustele. "Seetõttu praegu võtame proove nagu terviseamet lubab. Drive-ini hetkel ei ole. Kui patsient teeb kodukutse, siis kiirabi hindab sedad. Kui patsient tuleb oma sümptomitega triaaži, siis seda hindab valvepersonal, kas ta võtab koroonaproovi või mitte. Seda ütlen kindlasti, et teada saamiseks, kas mul on koroona või ei ole, sellist tegevust me ei tee," selgitas ta.

Arsti kinnitusel saab Kuressaare haigla praegu oma jõududega hakkama, kuid juba on saadud ka väljastpoolt abi. Kui aga tuleb väga palju väljakutseid korraga, siis võib haigla hätta jääda.

Paar Kuressaare meditsiinitöötajat on Laane sõnul andnud positiivse koroonatesti, kuid nemad on kodus ja haiglas tööd ei tee.

Laane sõnul ei ole täpselt teada, kui palju on inimesi, kellel on koroonaviiruse kahtlus, sest kergemate sümptomitega inimestele on antud korraldus püsida kodus ja seda nad ilmselt ka teevad. Samuti ei saa tema sõnul praegu veel öelda, kas kiirabi väljakutsete arv seoses koroonaviirusega on kasvamas või stabiliseerumas.