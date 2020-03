Kuigi lumekoristusega pole pealinnas sel talvel pidanud peaaegu üldse tegelema, ei tähenda see, et koristustöid oleks oluliselt vähem. Lumeta teedel naastrehvidega sõitjad lõhuvad asfalti ja selle peentolmu on teedel märkimisväärselt palju, rääkis Tarmo Sulg Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist.