Õiguskantsler: ka haiged riigikogu liikmed saavad hääletada

Valimiskomisjon lahendab hääletamise nii, et vajadusel saavad ka nakkusohtlikud riigikogu liikmed juhatuse valimisel hääletamisest osa võtta: kõikidel riigikogu liikmetel peab olema võimalus oma kohust täita, ütles õiguskantsler Ülle Madise ERR-i küsimusele vastates.

"Vabariigi valimiskomisjon lahendab hääletamise nii, et nakkusohtlikud riigikogu liikmed saavad hääletamisest osa võtta teiste tervist ohustamata. Kõikidel riigikogu liikmetel peab olema võimalus oma kohust täita, seda ka haiguse või puude korral," ütles Madise.

Põlluaas: haige ei tohi parlamenti tulla

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kui riigikogu liige on nakatunud koroonaviirusesse, ei tohi ta tuleval nädalal tulla parlamenti kohale ja võtta osa riigikogu juhatuse valimistest.

Saatejuht Toomas Sildam küsis Põlluaasalt, et kuna riigikogu liikmel on puutumatus ja ta on oma tööülesannete täitmisel vaba, siis kas ta võib ka koroonaviirusesse nakatudes tulla 26. märtsil parlamenti kohale ning osaleda riigikogu juhatuse valimistel.

Põlluaas välistas sellise võimaluse resoluutaselt ja ütles, et haigestunud ja karantiini määratud riigikogu liige on sellises olukorras täpselt samas seisus, kui kõik teised Eesti inimesed.

"Jah, riigikogu liige on küll rahva poolt valitud, aga kui ta on haige ja levitab viirust, mille tõttu osad nakatuvad ja mõned võivad ka ära surra, siis sellised inimesed ei tohi ringi liikuda," lisas riigikogu esimees.

Mida ütleb põhiseadus?

Põhiseadus ütleb: "Riigikogu liige on puutumatu."