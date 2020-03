Kokkulepe: sünnituse juurde sünnitoetajat ja pereliikmeid ei lubata

Otsustati, et sünnituse juurde ei lubata sünnitoetajat ja teisi pereliikmeid. "Mida suurem on inimeste hulk tervishoiuasutuses, seda raskem on tagada nende kontrollitud liikumist ja vältida nakkuse levikut," põhjendati otsust.

Teised olulisemad muudatused:

Covid-19 kinnitunud diagnoosiga sünnitaja sünnituse juhtimine on tavapärane, keisrilõige ja muud sekkumised teostatakse ema- või lootepoolsetel näidustustel sünnitusabisituatsioonist lähtuvalt.

Kui emal on Covid-19 kahtlus, siis vastsündinu soovitatakse eraldada emast kuni ema proovide vastuste selgumiseni. Naiste- ja lastekliinikud tagavad vastsündinute jälgimise ja hoolduse.

Isolatsiooniperioodil rinnapiimaga toitmist ei soovitata. Kui Covid-19 kahtlusega ema test osutub negatiivseks, võib ta alustada vastsündinu rinnaga toitmist. Emal on õigus sellest soovitusest loobuda.

Kui ema on Covid-19 haige, siis on soovitatav vastsündinu nakatumise riski vähendamiseks ema ja laps hoida isolatsioonis kahe nädala jooksul. Emale antakse nõuandeid rinnapiima välja pumpamiseks ja rinnapiima tootmise säilitamiseks, et edaspidi oleks võimalik üle minna rinnaga toitmisele. Sellest soovitusest võib ema samuti keelduda, kuid tuleb arvestada, et imetamisel on piisk- ja kontaktnakkuse oht väga suur.

Nakatumise riski vähendamiseks piiratakse ajutiselt rasedusaegsete visiitide arvu. Normaalse raseduse jooksul toimub neli kontaktvisiiti ja kolm telefonivisiiti. Kontaktvisiit toimub raseduse 10.-12. nädalal, 20.-21. nädalal, 28.-30. nädalal ja 38.-40. nädalal, et teostada kõige vajalikumad uuringud ema ja loote seisundi hindamiseks. Teised visiidid asendatakse telefonivisiidiga või teisi elektroonilisi kanaleid pidi toimuvate kontaktidega rasedust jälgiva tervishoiutöötaja ja raseda vahel.

Suuremad muudatused on varase sünnieelse diagnostika osas. Kõikidest muudatustest informeeritakse rasedat visiitide ajal, telefoni või teiste elektrooniliste kanalite kaudu.

Kliinikutel on pidevalt töös nõuandeliinid lisainformatsiooni ja tegevusjuhiste saamiseks.

Erakorraline abi on kõigis kliinikutes tagatud ööpäevaringselt. Tegemist on ajutiste meetmetega, mis kehtivad vaid eriolukorras.

Tehtud otsused lähtuvad olemasolevast suhteliselt piiratud informatsioonist ning võivad muutuda uue teabe lisandumisel ja tulenevalt olukorra arengust. Soovituste eesmärk on epideemia tingimustes kaitsta ema, last ja sünnitusabi teenuse osutajaid nakkuse eest ning säilitada emade ja vastsündinute tervist, teatas soovitused edastanud Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja.