Erioulukorra tõttu ei luba haiglad sünnitoetajaid ega pereliikmeid haiglatesse. See läheb õiguskantsleri sõnul vastuollu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustega.

Seoses eruolukorraga on naistearstide selts, ämmaemandate ühing, lastearstide selts ja perinatoloogia selts koostanud juhised haiglatele sünnituse, raseda ja vastsündinu jälgimiseks epideemia ajal. Muu hulgas keelatakse sünnitoetaja ja teiste pereliikmete lubamine haiglasse.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on mitmete Euroopa riikide haiglates epideemia ajal sünnitoetaja juuresolek lubatud, kuid kasutusele on võetud täiendavad ohutusmeetmed. Näiteks tohib sünnitaja juures olla vaid üks sünnitoetaja, kes peab olema terve, kandma isikukaitsevahendeid ja saab viibida ainult sünnitustoas, kuid ei saa jääda ööseks haiglasse. Nendeks riikideks on õiguskantsleri sõnul Soome, Norra, Taani, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Iirimaa.

"Eriolukorras on piiratud haiglate külastamist, kuid sünnitoetajal on teistsugune roll kui külastajal, mistõttu ei asenda sünnitoetajat alati ka videokõne võimalus," ütles Madise.

Õiguskantsler toob välja, et mitmed uuringud nii Eestis kui maailmas on näidanud, et sünnitustoetaja mängib sünnitusel olulist rolli. Näiteks saab sünnitoetaja aidata ületada kommunikatsiooniprobleeme tervishoiutöötaja ja sünnitaja vahel, toetada sünnitajat nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt ning aidata edastada sünnitaja soove.

Lisaks on Madise sõnul WHO rõhutanud, et ka epideemia ajal tuleks tagada sünnitajale turvaline ja positiivne sünnitamiskogemus, mis hõlmab muu hulgas ka sünnitoetaja kohalolu.

Sünnitoetajaks võib olla näiteks sünnitaja pereliige või lapse isa.