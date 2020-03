Naistearstid paluvad haigekassalt võimalust asendada rasedate ärajäetud uuringud teisega

Seoses koroonaviiruse pandeemiaga ei lubata kuni eriolukorra lõpuni sünnituse juurde sünnitoetajat ega teisi pereliikmeid. Lisaks sellele on aga rasedad mures, et ära on jäetud mitmeid uuringuid, mis tavaolukorras on justkui iseenesestmõistetavad.

"Tõesti, praegusest eriolukorrast lähtuvalt on ära jäetud esimese trimestri skriininguuringud eesmärgiga vähendada kontaktide hulka kõikide osapoolte jaoks ja sellega ka vastavalt nakkuseohtu," rääkis "Ringvaates" Eesti perinatoloogia seltsi esindaja, doktor Tuuli Metsvaht. "Naistearstide hinnangul on aga kriitilise tähtsusega teise trimestri skriiningultraheli, kus avastatakse ka need probleemid, mis esimesel trimestril ei pruugi olla diagnoositavad."

"Oleme pöördunud haigekassa poole, et leida võimalus teha kõikidele rasedatele esimese trimestri skriiningu asemel NIPT test ehk siis loote mitterakuline DNA uuring ema verest. See test on Eestis olemas ja kättesaadav, aga haigekassa poolt rahastatav vaid erinäidustustel," lisas ta.

Eesti naistearstide selts, Eesti ämmaemandate ühing, Eesti lastearstide selts ja Eesti perinatoloogia selts leppisid teisipäeval kokku soovitused normaalse raseduse jälgimiseks ja sünnitusabi osutamiseks ning nakatumisest ohustatud vastsündinu jälgimiseks esimestel elunädalatel Eestis Covid-19 epideemia ajal. Peamiselt on seni kõneainet tekitanud, et otsustati, et sünnituse juurde ei lubata sünnitoetajat ja teisi pereliikmeid.

"Kindlasti see otsus ei sündinud kergekäeliselt, aga kõik suuremad sünnituskliinikud ütlevad, et olukord on tegelikult rahulik ja sünnitajad on väga mõistvad, keskenduvad oma lapsele," rääkis Metsvaht "Ringvaates". "Vastavalt kehtivale soovitusele kirjutatakse koju 48 tunni jooksul. Arvestades meie tänast kodukesksemat elustiili, ehk võimaldab ka see neid paari päeva tasa teha."

Metsvaht rääkis, et rakendunud karantiinimeetmete olukorras on suuremates kliinikutes sündinud umbes 200 last, teadaolevalt pole seni olnud ühtegi sünnitajat, kellel oleks koroonaviirus. "Kahtluse korral saavad kõik suuremad haiglad testida kohe ja kohapeal," lausus Metsvaht. "Isolatsiooni- või karantiinimeetmed rakenduvad ainult testivastuse selgumiseni, kui see jääb negatiivseks."

Kui aga selgub, et ema on viirusekandja, kas vastsündinu saab viiruse kaasa? "Tänaseni ei ole näidatud üsasisest nakatumist. Ei ole veenvaid tõendeid ka sünnituse ajal nakatumise kohta, aga sünnijärgset nakatumist viirus- või kontaktinfektsioonina on küll kirjeldatud," ütles Metsvaht.

"Senised andmed on väga-väga piiratud, üksikjuhtude kirjeldused Hiinast. Nendel vastsündinutel on tegelikult haiguskulg on olnud pigem kergemapoolne," lisas ta.