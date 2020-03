Türgi sulgeb keskööl piiri Kreeka ja Bulgaariaga

"Maapiiri ja raudtee väravad suletakse sisenemistele ja väljumistele täna alates kella 21.00-st GMT (Eesti aja järgi kell 23.00)," öeldakse teates.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan avas eelmisel kuul Türgi piiriväravad põgenikele, et need suunduksid Euroopasse. See tekitas vastuseisu Euroopa Liidu, eriti Kreekaga.

Ankara tahab ajakohastada 2016. aastal Brüsseliga sõlmitud rändelepet, öeldes, et suurt osa Türgi nõudmistest ei ole täidetud.

Erdogan arutas seda teemat teisipäeval Prantsuse, Saksa ja Briti liidritega videokõne vahendusel.

Türgis on seni registreeritud 98 uude koroonaviirusesse nakatumist. Üks haigestunu on surnud.