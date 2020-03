Koroonapuhang pani inimesed sügavkülmikuid, arvuteid ja mängukonsoole ostma

Expert Eesti turundusjuht Manuela Kelt rääkis ERR-ile, et kõige rohkem, lausa mitusada protsenti on nende poodides kasvanud vaakumpakendajate müük ja põhjuseks on ilmselt see, et inimesed on endale tavatult palju toitu varunud. Harilikult on tegemist hooajakaubaga, mida ostetakse suvel ja sügisel, hoidiste tegemise ajal.

Hüppeliselt on suurenenud ka kõrvaklappide müük ning võimalikuks põhjuseks pidas Kelt koolilaste koduõppele suunamist, sest kui peres on mitu last, on vaja infot eraldada.

"Oluliselt rohkem on hakatud ostma ka sügavkülmikuid. Tean ise ka, et on mitme pere või naabrite peale külmakirste ostetud, seda rohkem maapiirkondades," tõi ta välja.

Samuti on käibekasv tabanud mängukonsoole, mille põhjuseks pidas poeketi esindaja seda, et lapsed on rohkem kodus ja neid on tarvis kuidagi lõbustada. Kaubaks läheb varasemast enam ka sülearvuteid, mis võib Keldi hinnangul olla seotud kaugõppele jäänud laste vajadustega, ning arvutimonitore, mida ta pidas pigem kodukontorist töötajate suurenenud hulgaga seonduvaks.

"Kui on vaja kiiresti palju tööd teha, siis ei jõua läptopi ekraani nii hästi vaadata ikka ostetakse monitore juurde," oletas ta.

Lisaks on tavapärasest enam ostetud ka printereid ja telereid. Samas ei tähenda käibehüppe teinud kaubakategooriad poele ka hüppelist kasumikasvu, sest Keldi sõnul on mõnede kaupade müük eriolukorra ajal hoopis langenud. Näiteks ilutooted ja nipsasjakesed pakuvad ostjatele varasemast märksa vähem huvi.

Ostjad eelistavad praegusel ajal Expert Eesti turundusjuhi sõnul e-poest ostlemist, sest kliendid, kes nüüd ka toidu pigem e-poest tellivad, ei hakka ühe toote soetamiseks kaubanduskeskusesse tulema ja eelistavad ka tehnika puhul e-ostlemist.

Euronicsi turundusdirektor Kristjan Terase ütles, et ka nende kauplustes on teatud kaubakategooriate müük viimastel päevadel selgelt kasvanud. Temagi tõi välja külmkapid, telerid ja arvutid ning meelelahutustoodete nagu mängukonsoolide ja mängude müügi.

Lisaks on rohkem hakatud ostma elektrilisi hambaharju, juukselõikusmasinaid, pardleid ja köögitehnikat. Ehkki Euronicsi poed on avatud, soovitas ta pigem kasutada võimalust e-poodi külastada.

Mõlema poeketi esindajad kinnitasid, et praegu neil laovarusid jätkub. Teras ütles, et Euronics valmistus võimalikeks tarneraskusteks varakult ja suudab tänu oma kesklaole hetkel kauba kättesaadavuse tagada.

Manuela Keldi sõnul võivad tarneaugud tekkida pigem mais, juunis ja juulis, kuid info muutub kogu aeg ja seetõttu elatakse minuthaaval ning jälgitakse uudiseid ja valitsuse otsuseid.