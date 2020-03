PPA juhtivpiiriametnik, praegu siseministeeriumi eriesindajana Poolas töötav Tarmo Kohv rääkis ERR-ile, et kolmapäeval oli tal kohtumine Poola piirivalvejuhtidega, kellega arutati pikalt olukorda piiril ning selgitati Eesti inimeste muresid.

"Hea uudis iseenesest on see, et täna öösel lõpuks muutis Poola tervishoiuminister oma määrusega Poola sisenemise korda, mis tähendab, et tühistati tervisedeklaratsioonide esitamise nõue just kaugsõiduautojuhtidele," ütles Kohv.

Kui kolmapäeval oli Poola-Leedu piiri erinevates piiripunktides autode ärjekorra pikkus 10-15 kilomeetrit, kohati kuni 40 kilomeetrit, siis neljapäeva hommikuks olid järjekorrad peaaegu kadunud.

"Selline muudatus andis ikkagi väga suure mõju ja ma loodan, et see järjekord enam kunagi ei taastu. Ei ole tõesti vaja selle bürokraatiaga seal piiril tegeleda ja normaalne kaubandus saab jätkuda," avaldas Kohv heameelt.

Tavaautod aga endiselt piiri ületada ei saa, kuna Poola on samamoodi lukus nagu Eesti.

"Küll aga kinnitas mulle Poola piirivalve, et juhul kui tekib vajadus tagasipöördumiseks läbi Poola, siis Poola lubab läbida Poola territooriumi konvoidel, mis koosneks bussidest rohkem kui kaheksa istekohaga. Seega, kui keegi on kuskil miskitpidi hädas ja on vaja tagasi tulla, siis see on üks võimalusi," rääkis Kohv, rõhutades, et väikesõidukitele Poola konvoisid ei luba.

Väikebussiga Poola läbimine tuleb eelnevalt kohalike võimudega kokku leppida.

Siseministeeriumi eriesindajana Poolas viibiva Kohvi ülesanne on lahendada Poola piiril neid probleeme, mis puudutavad eelkõige kaugsõiduautojuhte, samuti neid küsimusi, mis puudutavad Eesti kodanikke, kes jäid kinni Saksamaale ega saanud tagasi pöörduda.

Kohv ei soostunud hinnangut andma Poole meetmetele, kuna tegemist on suveräänse riigiga, kes teeb oma otsused ise.