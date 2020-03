Kuigi esialgsed Hiina andmed näitasid, et eakad inimesed ja varasemate terviseprobleemidega inimesed on kõige ohtlikumas olukorras, on viimasel ajal tulnud üha rohkem teateid tõsiselt haigestunud inimestest, kes vanuses 20-40 eluaastat. Paljud neist vajavad ka intensiivravi, kinnitavad Itaalia ja Prantsusmaa andmed. Eriti suures ohus on need noored täiskasvanud, kelle viirusesse nakatumisele eelnenud terviseprobleemi pole veel diagnoositud ehk inimesed pole ka ise oma haavatavast seisundist teadlikud, kirjutavad Bloomberg ja Sky News.

Näiteks Itaalias on neljandik 28 000 diagnoositud patsiendist vanuses 19-50 eluaastat.

Belgias Aalsti linnas töötav arst Ignace Demeyer selgitas, et üha rohkem jõuab haiglasse inimesi vanuses 30-50, kellel on väga rasked sümptomid. Tema sõnul on mitmete selliste patsientide kopsupildid olnud väga hirmutavad. Ta rõhutas, et nende patsientide puhul pole olnud mingeid varasemaid tõsiseid terviseprobleeme, mis asetaks nad kuidagi riskigruppi. "Nad on inimesed, kes ei suitseta, kellel ei ole selliseid probleeme nagu diabeet või südamehaigus," nentis Demeyer.

Sarnast trendi on märgata ka USA-s. Esimese 2500 diagnoositud patsiendi seas oli 705 vanuses 20-44 eluaastat, näitavad föderaalse nakkushaiguste kontrolli ja ennetuse keskuse (CDC) andmed. 15-20 protsenti neist sattus haiglasse ning neli protsenti vajas intensiivravi. Mõni ka suri.

Üks nendest noortest täiskasvanutest oli Utah' Ülikooli geneetikateadlane Clement Chow. "Ma olen noor ja ei kuulu riskigruppi, kuid ma olen sellest hoolimata intensiivravi osakonnas väga tõsises seisundis. Me tegelikult ei tea eriti palju selle viiruse kohta," nentis ta oma 15. märtsil tehtud Twitteri-postituses. Bloombergil pole õnnestunud temaga hiljem enam kontakti saada.

Ka president Donald Trump ja tema administratsiooni ametnikud kutsusid kolmapäevasel pressikonverentsil noori kaaskodanikke üles vältima rahvatervist ohustavat käitumist nagu pidude korraldamine, seltskonnaga rannas käimine ja baarides istumine.