EL peatas pandeemia tõttu eelarvereeglid liikmesriikidele

Euroopa Komisjon teatas reedel, et Euroopa liit peatab karmid reeglid riigipoolsele kulutamisele, et võimaldada valitsustel tulla toime koroonaviiruse kriisiga.

Euroopa Komisjon käivitas spetsiaalse klausli, mille alusel on riikidel võimalik "süstida majandusse raha vajaduspõhiselt", ütles komisjoni president Ursula von der Leyen.

Ajutised meetmed sisuliselt peatavad Brüsseli järelevalve riiklikele kulutustele, mis on ilmselt positiivseks uudiseks Itaaliale, kus koroonaviiruse haigus COVID-19 on tabanud elanikke eriti raskelt ning mis on varem läinud Brüsseliga selle regulatsioonide üle tülli.

EL-i finantsministrid kiidavad ametlikult klausli tõenäoliselt heaks järgmisel nädalal. EL-i seaduste järgi on selle klausli rakendamine lubatud vaid "ebatavalise sündmuse puhul, mis ei ole (mõne liikmesriigi) kontrolli all".

Klausel loodi 2011. aastal võlakriisi haripunktis, kui reegleid riigivõlgadele ja -defitsiitidele karmistati, eesmärgiga kaitsta eurotsooni uute löökide eest.

Piirangute eemaldamine võimaldab riikidel kaotada piirid meditsiinivarustuse, kontrollmeetmete jõustamise ja haiglate laiendamise kulutustele.