Taisto Liinid tühistab alates esmaspäevast kõik väljumised

Taisto Liinid on küll vähendanud reiside arvu alates 16. märtsist, aga sellegipoolest on jõutud punkti, kus bussireisidel ei ole enam majanduslikku katet, teatas bussifirma reedel.

Paljud reisid on eriolukorra algusest toimunud ühegi reisijata, tavapäraselt on bussis olnud üksikud reisijad.

"On väga hea, et inimesed on järginud soovitust - püsida kodus. Nüüd anname ka meie oma töötajatele võimaluse hoida enda ja lähedaste tervist ning püsida kodus," teatas ettevõte.

Tavapärase graafiku juurde loodab Taisto Liinid jõuda esimesel võimalusel eriolukorra lõppedes.