Aas ei ole nõus kinni maksma tühje istmeid bussis

Lux Expressi 108 bussist sõidab täna ainult 21. Ülejäänud seisavad kas Lasnamäel või Lätis-Leedus.

Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsbergi sõnul on alates 12. märtsist, mil Eestis kehtestati eriolukord, reisijate arv langenud 80 kuni 90 protsenti. "Samuti oleme oluliselt väljumiste arvu kärpinud. Me opereerime 70 protsenti vähem väljumisi kui enne kriisi," ütles ta.

Lux Expressi palgal on Eestis umbes 160 bussijuhti ja järgmise kahe kuu jooksul rakendatakse töötukassa poolt välja pakutud toetusmeetmeid.

Teine bussifirma, Taisto Liinid, peatas esmaspäevast kõik reisid.

Taisto Liinide tootejuht Jan Landrati sõnul peatati reisid esialgu eriolukorra lõppemiseni.

"Peame indikaatoriks, kui on võimalik uuesti reisijaid vedama hakata, kui koolid või ülikoolid avatakse. See on esimene signaal, et reisijad võivad tagasi tulla," märkis Landrat.

Ühtlasi teavitas Taisto Liinid töötajaid ning töötukassat kollektiivse koondamise protsessi võimalikust algatamisest, mis puudutaks 54 inimest.

Lux Express tegi valitsusele ettepaneku kompenseerida osaliselt reisijate vähesus.

Plaan on Ritsbergi sõnul panna reisijad bussis istuma üle ühe, mis tagaks ohutu olukorra reisimisel. "Ja riik kompenseeriks need istmed, mis jääks tühjaks, lähtuvalt sellest, et me ei võimalda inimestel igal istmel istuda," selgitas ta.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasale see mõte ei meeldi.

"Päris niimoodi me küll ei saa, et pool bussi maksame meie kinni ja pool bussi vedaja, pigem tuleb igat juhtumit vaadata eraldi," ütles Aas.

Aas on valmis toetama reisijateveo jätkumist linnade vahel teiste meetmetega.

"Vaatame üle need liinid, mis veel sõidavad, kas seal on võimalik liine pikendada kokkuleppel vedajaga. Kui see ei ole võimalik, siis tehakse vedajatega, kes praegu juba veavad, pakkumine. Kui see neile sobib, siis jäävad sõitma," rääkis Aas.

Ritsbergi sõnul võiks firma praegustes oludes vastu pidada kolm-neli kuud. Edasi võib tulla kõne alla ka kogu reisijateveo ajutine peatamine.