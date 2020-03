PERH-is loodi koroonapatsientidele mõeldud spetsiaalne osakond

Osakonnas on valves erinevate erialade esindajad: sisearstid, neeruarstid, kirurgid, anestesioloogid ning õendus- ja hoolduspersonal, kes on saanud vastava väljaõppe ning on valmis ööpäevaringselt reageerima, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Patsientide teekond uude osakonda on põhjalikult läbi mõeldud ning vastavalt tähistatud. Osakonnas on teise astme intensiivravivõimekus.

"Seal on on üheksa teise astme intensiivravi kohta ja sinna võivad sattuda need, kellel on näiteks infarkt ja peale infarktiravi võivad nad näiteks sinna sattuda. Haiged, kes tulevad intensiivravist tavaosakonda, satuvad sinna. Lastehaigla lapsed, kes vajavad kirurgiat, on covid-positiivsed, satuvad nendele kohtadele, traumahaiged, need võivad olla insuldihaiged," ütles PERH-i ülemarst Peep Talving.

Talving rääkis, et psühhiaatriakliinikus on avatud samasugune osakond ja seal on praegu kaheksa voodikohta.