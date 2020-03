Pühapäev tuleb kuiv ja külm ilm

Hommikul äratab meil päike. Tuul puhub valdavalt kirdest 3 kuni 9 meetrit sekundis. Ning külma on kuni 6 kraadi.

Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning kuiv. Puhub valdavalt kirdetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, õhtul on tuul muutliku suunaga ja rahuneb veelgi. Õhutemperatuur jääb -1 ja 3 kraadi vahele.

Ka uuel nädalal on taevas enamasti selge ning ilm kuiv. Ööd on veel külmad, vaid meretuulega rannikul on on soojem, kuid iga päevaga jääb miinuskraade vähemaks ka sisemaal.