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Nädalavahetusel tõuseb õhutemperatuur üle 25 kraadi

ilm
Foto: Priit Mürk/ERR
ilm

Laupäeval saabub Skandinaavia kohale uus madalrõhkkond ja selle servas võib jõuda üle mere Põhja-Eestisse veidi niiskust. Valdavalt on ilm kuiv ja suviselt soe.

Öö vastu laupäeva tuleb selge või vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta ning kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub mõõdukas edela- ja läänetuul ning sooja on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja läänerannikul lõunatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja õhusoe jääb vahemikku 14 kuni 17 kraadi.

Päeval võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, ida pool läänekaare tuul ning sooja on 21 kuni 26, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Õhtu on vähese pilvisusega ja sajuta. Lõunakaare tuul puhub 2 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundit ja sooja on kuni 23 kraadi.

Öö vastu pühapäeva on veel sajuta, kuid juba pühapäeva hommikul jõuavad vihmahood meie läänesaartele ja päeval liigub külm front ühes hoo- ja äikesepilvedega üle Eesti. Suurem tõenäosus äikesele on pärastlõunasel ajal Ida- ja Lõuna-Eestis. Tuul puhub mõõdukalt, äikese ajal tugevamalt, öösel on sooja 13 kuni 18, päeval 22 kuni 28, rannikul kohati 18 kraadi.

Esmaspäeva öösel võib Ida-Eestis veel hoovihma sadada, öö teine pool ja päev on peamiselt sajuta. Puhub nõrk põhjakaare tuul ja õhusoe langeb paari-kolme kraadi võrra.

Teisipäeval, jaanilaupäeval, püsib sajuta ilm ja puhub nõrk põhjakaare tuul. Öösel on 8 kuni 15, päeval 19 kuni 22 kraadi.

Jaanipäeva hommikuks jõuab vihm Hiiu- ja Saaremaale ning sadu levib edasi üle maa ida poole. Sadu on paiguti tugev ja võimalik on ka äike.

Toimetaja: Marko Tooming

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