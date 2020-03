Tallink pani laevad Soome ja Rootsi vahel taas sõitma

Tallinki laevad Baltic Princess ja Galaxy naasevad alates esmaspäevast liinile Turu-Stockholm, vahepeatusega Ahvenamaal Långnäsi sadamas. Liini taastamine on vajalik, tagamaks kaupade kiire ja tõrgeteta liikumise Soome ja Rootsi vahel tänases koroonaviiruse eriolukorras, teatas Tallink Grupp.

Baltic Princess alustab opereerimist tavapärase graafiku alusel juba esmaspäeva õhtul ning väljub Stockholmist graafikujärgselt. Galaxy alustab opereerimist tavapärase graafiku alusel alates teisipäeva hommikust ning väljub Turust samuti graafikujärgselt.

Laevad võtavad pardale ka üheotsapiletiga reisijaid, eeldusel, et reisija on eelnevalt kontrollinud ja on veendunud, et tal on sihtsadama riiki sisenemise õigus.

Laevad peatuvad liinil ka Långnäsi sadamas Ahevnamaal, et tagada saartele hädavajaliku kaupade liikumise jätkumise.

Baltic Princessi ja Galaxy kaubavedudeks saab broneeringuid teha läbi Tallink Silja Cargo klienditeeninduse. Reisijad saavad teha broneeringuid ettevõtte kodulehekülgede.