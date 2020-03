Apteekide ühendus soovitab riskirühmal külastada apteeki ennelõunal

Selleks, et kaitsta haavatavamat osa elanikkonnast ja tagada nende kiire teenindus, soovitame neil, kel vähegi võimalik, valida apteegi külastamise aega. Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad vanemad, üle 60-aastased ja krooniliste haigustega inimesed, kellele soovitame apteegi külastamiseks jätta hommikupoolse aja, teatas EAÜ teisipäeval meediale saadetud avalduses.

Samas viitab apteekide ühendus, et kuna perearstid ja haiglad on plaanilised vastuvõtud lõpetanud, siis on patsientide jaoks apteekrid kõige ligipääsetavamad esmatasandi tervishoiutöötajad, kes aitavad lisaks ravimeid puudutavatele küsimustele ka kergemate tervisemurede korral.

"Oleme olukorras, kus väga suur osa elanikkonnast vajab samaaegselt midagi apteegist. See paneb apteegid suure surve alla. Apteekrid teevad kõik endast oleneva, et apteegid oleksid Eesti inimestele avatud ja ravimite kättesaadavus tagatud," teatas ühendus.

Riskirühma mittekuuluvatel inimestel soovitab apteekide ühendus käia apteegis pealelõunasel ja õhtusel ajal.