Regionaalsed lennujaamad suudavad kahetunnise etteteatamisega tööd alustada

Kui veel mõned kuud tagasi tuli teateid sellest, kuidas Finnairi Tartu-Helsingi liinil lendajate arv kasvas ja lennukite täitumusnäitajad üha paranesid ning numbrid andsid lootust, et lähitulevikus võiks Tartu-Helsingi liinile lisanduda ka lõunane lend, siis praegu on olukord aga risti vastupidine.

Seoses Covid-19 levikuga on lennuliiklus Tartu ja Helsingi vahel üldse peatatud. Määramatuks ajaks on pausile pandud ka lennujaama puudutavad tulevikuplaanid. Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütleb, et Tartu lennujaam töötab siiski edasi, aga ettetellimisel: "Ehk siis kõik tellimusveod, mis on vaja ära teha, kahetunnise etteteatamisega on võimalik lennujaam avada. Kõige lihtsam näide ma arvan on meditsiinilennud, et kui neid on vaja teenindada, siis lennujaam selleks ka avatakse," rääkis Pärgmäe.

Lisaks on Tartu lennujaamal valmidus ja võimekus teenindada ettetellimisel ka näiteks selliseid lende, mille pardal on inimesed, kes soovivad välismaalt koju pöörduda. Küsimustele, kuidas pandeemia mõjutab lennujaamaga seotud tulevikuplaane või ka töötajate töötasu ning -koormust, nendele Pärgmäe praegu vastata ei oska.

"Töötajate poolt on valmisolek olemas. Nüüd arvestades sellega, et Tallinna Lennujaama kontsernis töötab üle 600 inimese ja meie mahud on drastiliselt praegu vähenenud siis tegelikult me vaatame kogu töötajate pilti ka tervikuna. See tähendab seda, et tänasel hetkel on meil töötajad nii öelda äraootavas olukorras, meil on väga raske täna ennustada, kui kiiresti lennuliiklus taastub, mis mahus see taastub ja loomulikult me vaatame siin ka riigi toetusmeetmete poole. Praegusel hetkel võtame isegi nädala korraga ja äkki kuu aja pärast oleme targemad," rääkis Pärgmäe.

Koroonaviiruse ja sellest tingitud nõudluse kadumisega lennuliikluse järele on sellest nädalast ajutiselt muudetud ka teiste regionaalsete lennujaamade töökorraldust. Praeguse seisuga kuni aprillikuu lõpuni on kahetunnise etteteatamisega avatud Kuressaare, Kärdla, Pärnu lennujaamad ning Kihnu ja Ruhnu lennuväljad, et teenindada näiteks kauba- ja meditsiinilende.

"Tegelikult oleme me igal ajal, nii kiiresti kui võimalik, oleme valmis teenindama ka tegelikult siis teenistuslende. Olgu see siis kas mingi pääste või politsei või riigikaitseline lend. Kui see peaks juhtuma, et lennuliiklus taastub varem, siis me loomulikult ka avame varem tavapärasele töörežiimile. Juhul kui ei näe asi paremaks minevat siis me peame seda kahjuks pikendama. Ise olen tegelikult pigem optimist ja usun, et me ikka aprilliga saame äkki hakkama," tõdes AS Tallinna Lennujaam juhatuse liige Einari Bambus.