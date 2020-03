Tallinna Lennujaam on kaotanud üle 90 protsendi lennumahust

Tallinna Lennujaam võtab esmaspäeval vastu neli regulaarlendu, neist kolme opereerib Ryanair - lähtekohtadeks London, Weeze ja Edinburgh - ja üht Lufthansa, mil lähtekohaks Frankfurt. Samadesse sihtkontadesse toimub ka neli väljumist. Lisaks neile teeb sel nädalal oma viimase regulaarlennu Istanbuli veel Turkish Airlines.

Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütleb, et viimased kümme päeva on lennuplaanid muutunud mitu korda päevas, nii et ennustada kasvõi seda, mis saab selle nädala lõpuks, sajaprotsendiliselt ei julge.

"Täna on neli, nädala lõpuks võib olla üks [regulaarliin]," tõdes Pärgmäe.

Ta selgitas, et Ryanair lõpetab lennud Tallinnaga 25. märtsist 8. aprillini, Turkish Airlines aga 27. märtsist 16. aprillini. Ainus enam-vähem kindel edasilendaja on Lufthansa. Ka EasyJet on lubanud järgmisest nädalast oma lennud taastada, kuid olukorrad võivad kiiresti muutuda.

Lennufirmade plaani aprilli algul või keskel oma liinid taasavada peab Pärgmäe praegu selgelt optimistlikuks.

"Arvan, et need tähtajad pigem pikenevad. Need on optimistlikud tähtajad. Lennufirmad tahaksid küll kohe lendama hakata, nendepoolne valmisolek on kohe õhku tõuta, kui kuskil peaks mõni turg avanema. Kui kõik turud avanevad erinevas järjekorras, siis ei tea, kuhu saab kahe nädala pärast lendama hakata. Turgude avanemine sõltub sellest, kas viirus saadakse pidama või ei, kas mingid riigid leevendavad oma karntiinimeetmeid või ei," selgitas Pärgmäe.

Teise kvartali tulemused tulevad masendavad

Veel kuu aega tagasi võttis Tallinna Lennujaam vastu 40-45 lendu päevas, teist sama palju oli ka väljumisi, seega kokku kuni 90 lendu ööpäevas. Lennumaht on kahanenud üle 90 protsendi, tõdes Pärgmäe.

See tähendab, et ka tööd on inimestele oluliselt vähem pakkuda.

Pärgmäe ütleb, et tööd on püütud jaotada nii, et igaühele midagi jaguks, kedagi täielikult koju saadetud ei ole. Kuivõrd aga lennujaama töölõigud on nii erinevad, siis mingit keskmist ajutist töökoormust välja tuua pole võimalik.

"Meil on vahetustega töö. Kui enne käis inimene näiteks vahetuses ülepäeva, siis praegu võib-olla ainult üks või kaks korda nädalas. Saame ka tööaegu kombineerida. Ei saa öelda, et keegi on sada protsenti kodus või sada protsenti tööl. Püüame igaühele jõukohast rakendust leida," selgitas Pärgmäe. "Kui üle 90 protsendi lennutegevusest on ära kukkunud, siis loomulikult meil pole sellist personalimahtu vaja. Väga raske on ka ennustada, millal ja mis mahus see tagasi tuleb. Samas kvaliteetset tööjõudu on meil väga vaja."

Tallinna Lennujaam kavatseb kindlasti esitada taotluse ka töötukassa abipaketist osasaamiseks.

"Nii lennundus kui ka turismisektor on need, mis esimensena kvalifitseeruvad sellele toetusmeetmele," viitas Pärgmäe suurele töömahu ja käibe langusele.

Tallinna Lennujaamas töötab üle 600 inimese.

Pärgmäe sõnul on majandustulemusi raske praegusel ajal prognoosida, sest lennuplaanid muutuvad mitu korda päevas, mis tähendab, et äri maht kukub iga päev.

Kuna kriis algas I kvartali lõpul, siis on I kvartali majandustulemused veel üsna head, kuid teise kvartali tulemused kujunevad masendavateks ning ka esimene poolaasta kokku tuleb selge miinusmärgiga, resümeeris Pärgmäe.

"Kui üle 90 protsendi ärist on ära kukkunud ja varsti juba 95, siis on selge, et ega raha ka ei tule," lisas ta.

Tallinna Lennujaama juhatus on praegu kõiki lepinguid ükshaaval üle vaatamas. Klientuur on väga erinev, alates kaubandusest ja lõpetades lennundusega. Need ärid, mis teenust jätkuvalt saavad - näiteks kauplused, ms kasutavad üüripinda -, peavad teenuse eest edasi maksma. Lennufirmad, mis liinilt maas on, lennujaamale mingit püsitasu maksma ei pea.

Kaks müügipunkti avatud

Reisijate kadumisel on suletud alal lõpetanud töö kauplused, kohvikud ja apteek. Viimaseid müügipunkte püütakse veel mõnda aega avatuna hoida.

"Proovime hoida R-kioskit ja Take Off kohvikut lahti viimase hetkeni. Kuna reiside maht on nii väikseks kukkunud, ei saa vältida, et suletud alale jäävad millalgi ainult müügiautomaadid," ütles Pärgmäe. "Ühegi asja sulgemine ei ole hea otsus, aga kui kliente ei ole, ei ole ka hea mõte neid lahti hoida."

Ka Tallinna Lennujaama töötajad ei ole koroonaviirusest pääsenud, kinnituse on saanud kaks juhtumit, neist üks on kauplusemüüja ja teine G4S-i turvatöötaja.:

"Ei ole teadaolevalt ühtki juhtu, kui koroonaviirus oleks tulnud reisijalt töötajale. Kõik juhud, mis on, on olnud seotud Saaremaaga," kinnitas Pärgmäe.